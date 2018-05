Teatro Augusteo. Al via la IX Edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale.

Lunedì 7 maggio alle ore 21:00 prenderà il via a Napoli la IX Edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale del Teatro Augusteo, che ogni anno offre l’opportunità agli artisti non professionisti di mostrarsi al grande pubblico e sognare di vincere il premio più ambito: l’inserimento della loro opera nel cartellone teatrale ufficiale dell’Augusteo.

Sul palcoscenico della sala di Piazzetta Duca D’Aosta si alterneranno alcune delle più importanti compagnie italiane di teatro amatoriale: oltre 60 domande di partecipazione ricevute, tra queste sono state scelte 20 per la valutazione finale, fino alle attuali 10 selezionate che andranno in scena in una rassegna artistica che prevede l’ingresso gratuito per gli abbonati fino a esaurimento posti, per tutta la sua durata.

Questi gli appuntamenti in cartellone:

Lunedì 7 maggio ore 21:00 – STIA CON NOI (Da “La bella e la bestia”) – Compagnia Delle Fiamme

Martedì 8 maggio ore 21:00 – L’ULTIMO SCUGNIZZO (R. Viviani) – Mediamusical

Mercoledì 9 maggio ore 21:00 – LA LEGGENDA DI GUIDO VALENTINO – L’Eclettica

Giovedì 10 maggio ore 21:00 – DITEGLI SEMPRE DI SI’ (E. De Filippo) – La carretta dell’arte

Domenica 13 maggio ore 18:00 – RUGANTINO – Teatro club

Lunedì 14 maggio ore 21:00 – ‘A SIRENA (Autori vari) – Theama

Martedì 15 maggio ore 21:00 – CHOCOLAT (R. Costantini) – Costellazione

Martedì 22 maggio ore 21:00 – DINT’ ‘O QUARTIERE (R. Viviani) – Artisti Innamorati

Mercoledì 23 maggio ore 21:00 – TONINO CARDAMONE, GIOVANE IN PENSIONE (Caiazzo, Ardone, Peluso, Massa) – Mille volti

Giovedì 24 maggio ore 21:00 – MIA FAMIGLIA (E. De Filippo) – Luna Nova

La serata di premiazione si svolgerà lunedì 28 maggio 2018 a partire dalle ore 18:00.

Oltre ai premi in palio per i vincitori, una delle opere rappresentate, scelta a insindacabile giudizio della direzione artistica del Teatro Augusteo, sarà inserita nella programmazione del cartellone 2019/2020 e destinata gratuitamente agli abbonati.

Nel cartellone 2018/2019 sarà offerto infatti lo spettacolo “1861 La brutale verità”, tratto dal libro omonimo di Michele Carilli, per il gruppo artistico CarMa di Reggio Calabria, vincitore della VIII Rassegna di Teatro Amatoriale.