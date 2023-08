31 Agosto 2023

Nella notte di ieri, un 31 agosto significativo per i festeggiamenti dei fan in onore di San Brunori, si è rivelata una sorpresa musicale per gli amanti della musica di BRUNORI SAS. Esattamente a mezzanotte, è stato rilasciato “La Vita Com’è” (Island Records), un brano inedito prodotto da Riccardo Sinigallia, che aggiunge valore alla colonna sonora de “Il più bel secolo della mia vita”. Questo è il nuovo film di Alessandro Bardani con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini, già vincitore al 53° Giffoni Film Festival. Il film sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 7 settembre.

L’uscita di “La Vita Com’è” conclude in modo speciale i rituali “festeggiamenti di San Brunori“, un evento annuale in cui i fan commemorano il brano “Guardia ’82”, diventato un punto di riferimento. Il brano nuovo, prodotto da Riccardo Sinigallia, si inserisce perfettamente nel contesto della pellicola, arricchendone l’esperienza sonora.

Il testo della canzone inizia con le parole “Avere vent’anni o cento | non cambia poi mica tanto | se non riesci a vivere | la vita com’è”. Queste parole aprono il quesito centrale del brano, che si rivela un inno morale in perfetta sintonia con il tema dell’accettazione, centrale nella trama del film.

“La Vita Com’è” non è solo una canzone legata alla pellicola, ma si trasforma in una riflessione universale sull’essere umano e sul suo desiderio incessante di allungare il proprio percorso di vita. Le note intime di Brunori SAS, accompagnate dal suono del pianoforte, evocano un senso autentico che si intreccia con l’intensità emotiva de “Il più bel secolo della mia vita”, un film che ha già conquistato la sezione +18 al 53° Giffoni Film Festival. La pellicola, prodotta da Goon Films e Lucky Red in collaborazione con Rai Cinema e Prime Video, mette in luce il tema della vita e dell’accettazione attraverso le prospettive dei suoi protagonisti.