Milano, 31 agosto 2023

Un’atmosfera di eccitazione e attesa circonda l’attesissimo spettacolo de IL VOLO “Tutti per uno“, che avrà luogo al Teatro Arcimboldi di Milano in sei date esclusive: il 2, 3, 4, 6, 8 e 9 settembre.

Per la prima volta in Italia, IL VOLO salirà su un palco teatrale, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile in un ambiente più intimo. Il loro spettacolo “Tutti per uno“, presentato per la prima volta lo scorso giugno all’Arena di Verona e trasmesso su Canale 5 con grande successo di share, è un vero e proprio incanto musicale che trasporta gli spettatori in un viaggio emozionale unico. Sul palco, Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati dall’Orchestra, oltre a eseguire i loro classici intramontabili amati dai fan, si alternano nelle esibizioni soliste, regalando al pubblico la bellezza delle loro voci.

“È uno spettacolo che ci diverte e ci permette di farci conoscere davvero. Da un lato siamo un gruppo che il prossimo anno festeggia 15 anni di carriera, con tanti chilometri alle spalle, spettacoli in tutto il mondo, dall’altro siamo tre personalità diverse e complementari. Il teatro è un luogo più intimo che ci avvicina al pubblico italiano che ci segue dall’inizio e di cui sentiamo sempre il grande supporto”, dichiara IL VOLO.

Le prevendite per il concerto sono disponibili su Ticketone e attraverso i consueti circuiti di vendita. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.friendsandpartners.it. Il Treno FRECCIAROSSA è il Treno Ufficiale dei concerti de IL VOLO al Teatro Arcimboldi di Milano.

Durante lo spettacolo, scherzi e racconti legati alla loro carriera creeranno un’atmosfera di familiarità che coinvolgerà l’intero teatro. La scaletta presenterà brani imperdibili come “Ecstasy Of Gold”, tratto dal loro recente album “Il Volo Sings Morricone”, insieme ai loro successi come “Grande amore” e classici intramontabili della canzone popolare come “‘O Sole Mio” e “Il Mondo”, oltre a brani d’opera come “Nessun dorma” e “Libiamo ne’ Lieti Calici”.

In un’ulteriore dimostrazione della loro versatilità, domenica 3 settembre IL VOLO sarà in pista al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. All’evento, saranno gli interpreti dell’Inno di Mameli, accompagnati dalla banda della Polizia di Stato, allineati sulla griglia di partenza di fronte ai piloti, prima della performance acrobatica delle Frecce Tricolore. Questa occasione è stata accolta con entusiasmo dal gruppo, da sempre appassionato di Formula 1, e rappresenta un’ulteriore occasione di onorare il celebre Inno.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visita il sito web www.ilvolomusic.com oppure segui IL VOLO su Instagram all’indirizzo www.instagram.com/ilvolomusic/ e su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/ilvolomusic/.