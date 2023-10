Roma, 20 settembre 2023 – Il collettivo musicale Archivio Futuro, vincitore della categoria “God is a producer” al prestigioso concorso LAZIOSound 2023, si prepara a rilasciare il loro nuovo singolo, “Buio Universale,” il 22 settembre attraverso la boutique-label Stellare. L’attesa è alta per questa nuova creazione artistica che promette di affascinare il pubblico con il suo suono oscuro e coinvolgente.

L’annuncio del lancio di “Buio Universale” è stato accolto con grande entusiasmo nel mondo della musica e della cultura, poiché il collettivo Archivio Futuro è noto per la sua sperimentazione sonora audace e le performance straordinarie. Il singolo sarà presentato in anteprima durante una performance live il 23 settembre al Spring Attitude Festival 2023, che si terrà presso gli Studi di Cinecittà a Roma, Via Tuscolana 1055, alle ore 16.00.

Archivio Futuro è un eclettico collettivo musicale formatosi dall’incontro di tre talenti distinti: il producer e dj Lorenzo BITW, il batterista e polistrumentista Danilo Menna (che ha collaborato con artisti del calibro di Gemitaiz e Venerus), e il sassofonista di matrice jazz Vittorio Gervasi. Questa combinazione di talenti ha portato alla creazione di un suono che esplora la dualità tra l’acustico e l’elettronico, la musica organica e quella programmata.

“Buio Universale” è un brano che inizia con suoni oscuri che fungono da sfondo per un discorso implacabile, quasi profetico, che sembra provenire da dimensioni remote dell’esistenza. Il titolo stesso, ripetuto come un monito, si basa su citazioni del filosofo Umberto Galimberti, tratte dal suo lavoro “Le cose dell’amore,” sottolineando il tema centrale dell’amore come forza unificante e salvifica per l’umanità.

Lorenzo BITW, Danilo Menna e Vittorio Gervasi hanno dichiarato: “Il nostro intento con questo brano è sollevare una tematica profonda e agitare emotivamente gli ascoltatori. L’incapacità umana di calcolare l’infinito ci mette di fronte alla nostra mortalità, e la nostra reazione a questa verità definirà il nostro destino. Raggiungeremo nobili valori o ci trascinerà verso l’oscurità e la degenerazione dei sentimenti più puri?”

Archivio Futuro è stato insignito del titolo di vincitore nella categoria “God is a producer” di LAZIOSound 2023, un programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio dedicato a sostenere e potenziare lo sviluppo del sistema musicale nella regione, promuovendo artisti indipendenti emergenti.

In breve, Archivio Futuro è un progetto musicale innovativo che ha abbracciato la sperimentazione sonora, la dualità tra l’acustico e l’elettronico, e ha abbracciato altre forme d’arte come la pittura, la fotografia e il video. Questo collettivo, che si esibisce spesso mascherato per rappresentare personaggi onirici, è destinato a stupire il pubblico con il loro nuovo singolo, “Buio Universale.”

Crediti:

Scritto e prodotto da: Danilo Menna, Vittorio Gervasi e Lorenzo Calpini

Mix: Danilo Menna, Vittorio Gervasi e Lorenzo Calpini

Master: Carl Saff – https://saffmastering.com

Foto e Artwork: Mirko Ostuni – instagram.com/mirkojira

Sito Web: www.instagram.com/archiviofuturo

Bandcamp: archiviofuturo.bandcamp.com