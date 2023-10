A partire dal 15 settembre 2023, le onde radio saranno allietate dalla presenza del nuovo singolo di Ivan Granatino, intitolato “Inizia la festa”. Il brano è stato reso disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dall’8 settembre e sarà un elemento chiave della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia, “Mamma, qui comando io,” che arriverà in tutte le sale cinematografiche a partire dal 14 settembre 2023.

“Inizia la festa” è un brano esplosivo e coinvolgente che cattura alla perfezione l’atmosfera gioiosa e spensierata di una festa. Questa canzone rappresenta un invito a lasciarsi andare, dimenticare i problemi e ballare fino all’alba. Il brano è stato inserito nel film in una scena in cui i bambini, privi della supervisione dei genitori, organizzano una festa indimenticabile.

L’artista Ivan Granatino ha condiviso il suo entusiasmo per la partecipazione alla colonna sonora del film, dichiarando: “Sono davvero felice di aver contribuito a questa colonna sonora. Federico Moccia è un regista che ha saputo raccontare con maestria aspetti della vita e delle nuove generazioni, quindi quando mi è stata proposta questa collaborazione, ho accettato con entusiasmo. ‘Inizia la festa’ potrebbe non rappresentare appieno il mio stile musicale, ma sicuramente esprimere una gioia così travolgente fa parte di me. Tra l’altro, è il mio brano preferito tra i due selezionati per il film ‘Mamma Qui Comando Io’.”

La carriera di Ivan Granatino è caratterizzata da una crescita costante nel panorama musicale campano e oltre. Negli ultimi anni, ha accumulato milioni di stream e si è esibito sui palchi più prestigiosi. Tuttavia, il suo percorso artistico ha radici profonde che risalgono all’infanzia. Nato a Caserta nel 1984, Ivan ha cominciato a esplorare il mondo della musica fin da giovane grazie all’influenza del padre, interprete di musica classica napoletana. Questa passione lo ha guidato verso il pop urban, un genere che ha abbracciato e fuso con altri stili musicali, creando un crossover unico.

Ivan Granatino ha collaborato con alcune delle figure più influenti della scena musicale italiana, tra cui Gigi D’Alessio, Clementino, Club Dogo, Luchè dei Cosang, Mario Fargetta e Danti. La sua notorietà è cresciuta ulteriormente grazie alla partecipazione a “The Voice of Italy” nel 2014, dove ha scelto J-Ax come coach. Successivamente, ha dominato le classifiche streaming con brani come “Caramella” e “Obsesion”. Nel 2021, ha calcato il palco del Festival di Sanremo insieme a Gigi D’Alessio e ha partecipato a vari programmi televisivi.

“Inizia la festa” è un’iniezione di gioia musicale disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 8 settembre 2023 e in onda sulle frequenze radiofoniche dal 15 settembre. Questo brano farà parte della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia, “Mamma, qui comando io,” che sarà proiettato in tutte le sale cinematografiche a partire dal 14 settembre 2023.