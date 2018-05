Il Paese dei Campanelli – 23 Maggio 2018 | Teatro dei Marsi – Avezzano

Un progetto ambizioso e di qualità della UILT Abruzzo che andrà in scena al Teatro dei Marsi: “Il paese dei campanelli”, l’operetta scelta dall’insieme delle compagnie del territorio nell’ambito del progetto che ha registrato un’ampia adesione da parte delle scuole primarie di Avezzano. Un connubio di recitazione, canto, danza e musica realizzato grazie alla partecipazione di importanti realtà che operano sulla scena marsicana: l’Associazione Musicale Hathor è alla guida del gruppo che per quanto riguarda la recitazione vede agire la Compagnia Teatrale Realtà O-Scena, la Compagnia Teatrale Je Concentraménte e la Compagnia Teatrale Esse Quisse. L’aspetto musicale è curato dall’Orchestra Giovanile Diocesi dei Marsi e dall’Associazione Mario Lucci musica e cultura. Il corpo di ballo è formato dalle ragazze del Centro Sportivo Virtus Donatelli.

L’operetta in tre atti di Carlo Lombardo scritta nel 1923 è stata resa moderna e accattivante dal gruppo che per mesi ha costruito pezzo dopo pezzo questo spettacolo dal format così originale; in un tranquillo paesino olandese in cui la virtù principale è la fedeltà, arriva una nave di marinai inglesi pronti a sconvolgere gli equilibri degli abitanti. Tra equivoci, innamoramenti e battute la storia procede incorniciata dalla danza aerea delle ragazze della Virtus Donatelli con il magistrale accompagnamento musicale dell’orchestra della Diocesi dei Marsi.

Le scuole primarie che hanno preso parte al progetto sono Via delle Industrie, Don Bosco, Mario Pomilio, Antonio Gandin, San Pelino e Sacro Cuore. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dei Marsi, mercoledì 23 Maggio alle ore 21:00; le prevendite dove è possibile acquistare i biglietti sono la Merceria Gran Sasso in via Veneto 92, la libreria Rusconi in Corso della Libertà 108 e l’agenzia Frezzini viaggi in Via Garibaldi 47.

Il costo del biglietto è di 10 euro l’intero e 8 euro il ridotto per i bambini fino a 10 anni di età.