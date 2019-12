Recensione: Trionfo di applausi per la prima Parthenopea di “Nati 2 volte”

Foto di Massimo Cuomo – www.fotografiaessenziale.com

Trionfo di applausi per la prima parthenopea, presso il cinema Vittoria, del film “Nati 2 volte“; di Pierluigi Di Lallo con Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti

Il film, tratto da una storia vera, affronta un argomento attuale ed abbastanza complicato da digerire da moltissime persone; il dramma della non accettazione del proprio corpo sia dal punto di vista emozionale che fisico. Disagi psicologici e continue lotte interiori che i singoli individui sono costretti ad affrontare in un mondo ancora lontano dall’accettazione del non conforme alla normalità.

Il tutto è raccontato con un alternarsi di momenti drammatici e pillole di serenità anche divertenti, da attori che hanno saputo trasmettere nel migliore dei modi gli stati d’animo dei singoli personaggi.

Nati 2 volte è un viaggio emozionale che porta lo spettatore a riflettere sul pregiudizio che spesso altera la percezione di un altro individuo che, nonostante abbia tutte le carte in regola, si ritroverà inevitabilmente emarginato.

Foto di Massimo Cuomo – www.fotografiaessenziale.com

A completare il cast l’attrice emergente Diletta Laezza, Rosalinda Celentano, Nini Salerno, Vittoria Schisano, Daniela Giordano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli, Umberto Smaila, Francesco Pannofino, Morena Gentile, Tiziana Di Tonno, Laura D’Annibale, Eleonora Pieroni, Luigi Imola e Matteo Bompani.

La sceneggiatura è di Pierluigi Di Lallo, Francesco Colangelo, Riccardo Graziosi.

Il film è stato prodotto da Time, Oberon Media, Green Film

Massimo Cuomo

Ecco il trailer…