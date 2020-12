Adduci “Cerchio sul display” in streaming e digital download

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “CERCHIO SUL DISPLAY” (Adesiva Discografica\ The Orchard), il brano del giovane cantautoreADDUCI, che anticipa il nuovo album di inediti di prossima uscita.

‹‹Milano si presta da cornice per un videoclip che è di fatto ambientato nei ricordi – dice Adduci – Sono stato proiettato in uno spaccato di vita, tra l’onirico e il reale, ritrovandomi in pigiama sul tram e in tutte le scene girate in esterna, mentre ero in giacca nel salotto di casa! Volevamo sottolineare quella prerogativa che hanno certi tipi di pensieri di invadere la nostra quotidianità in qualsiasi momento. La stessa prerogativa che hanno alcune persone di invadere la nostra mente››.

Scritto, diretto e prodotto da Marcello Fagiani, il video di “CERCHIO SUL DISPLAY” mette in scena una sorta di “autoconfessione”, una conversazione mai avvenuta che finisce per diventare un dialogo tra sé e sé. L’interlocutore è presente in scena solo come un ricordo, riuscendo così a influenzare l’autore anche in assenza di una qualsiasi forma di interazione fisica. Il videoclip è un susseguirsi di momenti tratti dalla vita quotidiana del personaggio, rappresentato da Adduci stesso che per la prima volta veste i panni da attore. Fra l’onirico e il reale si fanno spazio prepotentemente i ricordi di una persona ormai lontana nello spazio e nel tempo, interpretata da Chiara Fontana.

“CERCHIO SUL DISPLAY”, scritto e composto da Adduci, prodotto da Lele Battista, Yuri Beretta e Paolo Iafelice, è un brano dal ritmo incalzante e dai toni nostalgici che indaga il complesso mondo delle relazioni umane, evidenziando il peso che le persone possono arrivare ad avere nella nostra vita.

Adduci comincia da giovanissimo lo studio della chitarra classica. Dedica la sua vita alla musica e trascorre tutta l’adolescenza e la prima età adulta militando in diverse band tra Napoli (città di origine), Bologna (città in cui si è laureato) e Milano (città in cui vive). A seguito dell’incontro a Milano con i produttori Lele Battista (ex La Sintesi) e Yuri Beretta(ex Genialando), nasce il progetto Adduci. Con loro individua una dimensione sonora coerente al taglio cantautorale della sua scrittura e della sua vocalità. Con la pianista Antonietta Ranni ha ideato e portato in giro uno spettacolo piano e voce incentrato sul cantautorato italiano degli anni ’60 dal titolo “Senza fine”. Collabora in veste di chitarrista e produttore a numerosi progetti di amici e colleghi. Di recente ha rilasciato i brani “Parte di Me” e “Una ragione per odiarti”, che anticipano l’uscita di un album di inediti prevista per il 2021.

