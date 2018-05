TIROMANCINO – È online il Video “DUE DESTINI” con Alessandra Amoroso e con la partecipazione di MARCO GIALLINI

Tiromancino – È online il video di “DUE DESTINI”, storico brano dei TIROMANCINO che a 18 anni dalla sua pubblicazione è stato, per l’occasione, riproposto dalla band in un’emozionante duetto insieme ad Alessandra AMOROSO. Il brano è in radio e disponibile in digitale.



«Quest’anno diventi maggiorenne e ho voluto regalarti un vestito nuovo – racconta Federico Zampaglione in merito al brano – Come farebbe un papà innamorato. Un vestito leggero e colorato tessuto insieme ad una voce unica, che sa incantare e toccare le corde più nascoste dell’anima».

Il video di DUE DESTINI vede come protagonisti lo straordinario attore MARCO GIALLINI nei panni di un padre affettuoso e la giovanissima ALICE PAPES nel ruolo della figlia. Un mini-film carico di grandi emozioni in cui un papà separato trascorre una giornata con sua figlia, tra difficoltà, emozioni e tenerezza. Alla storia si intrecciano le immagini di Federico Zampaglione e Alessandra Amoroso che interpretano il brano sulla spiaggia.

Il video del brano, nato da un’idea di Federico Zampaglione e diretto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia di YouNuts!, che hanno lavorato al soggetto insieme all’Artista e ad A. Giampaolo, è visibile anche su Vevo.

Sempre da oggi e per una settimana, il video di “Due Destini” sarà proiettato nelle sale cinematografiche del circuito Giometti Cinema e del Cinema Adriano di Roma Multisala FERRERO CINEMAS.

La nuova versione di “Due destini” anticipa l’uscita del prossimo progetto discografico dei Tiromancino, in arrivo a settembre. L’album conterrà alcuni dei brani più significativi della band riarrangiati e reinterpretati per l’occasione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano… e alcuni brani inediti dal forte impatto emotivo.

I Tiromancino, con la forza e la sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione, sono considerati una tra le band più apprezzate del panorama musicale italiano. Sin dagli esordi negli anni ‘90 si sono sempre contraddistinti con proposte musicali di volta in volta più sperimentali e di grande valore artistico e musicale e per la voglia di raggiugere un pubblico sempre più vasto e arrivare dritto al loro cuore. La svolta arriva nel 2000, con “La descrizione di un attimo”, album che comprende tra gli altri l’omonimo singolo, colonna sonora del film di Paolo Virzì “My Name Is Tanino”, e il brano “Due Destini”. Con alle spalle 12 album, la raccolta “95-05” contenente i più grandi successi dei primi 10 anni di carriera della band, e prestigiose collaborazioni artistiche, i Tiromancino vantano un grande successo di pubblico e critica e si distinguono da sempre nel panorama italiano grazie a una musica improntata sulla fusione tra forma canzone e ricerca di sonorità sperimentali.

