Il regista di opere come E.T. e Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Steven Spielberg, è pronto a immergersi nuovamente nell’argomento che lo ha da sempre affascinato.

Le passioni più profonde rimangono sempre impresse nel cuore! Sebbene sia vero che le sue produzioni abbiano spaziato tra squali, dinosauri, archeologi avventurieri, soldati in guerra e figure storiche raccontate nel corso dei decenni di carriera, l’interesse di Steven Spielberg per gli alieni è una trama affascinante destinata a ritornare ad incantare gli spettatori, grazie alla nuova serie in arrivo su Netflix.

Il regista di E.T. l’Extraterrestre, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo e La Guerra dei Mondi, ha assunto il ruolo di produttore per la serie Encounters: si tratta di un documentario articolato in quattro parti che Spielberg ha co-prodotto insieme alla sua Amblin Television, in collaborazione con la Boardwalk Pictures, già autrice di serie come Pepsi, Where’s My Jet?, sempre disponibili sulla piattaforma con il distintivo “N” rosso.

Con la direzione di Yon Motskin, la serie esplorerà quattro storie vere e incredibili legate agli incontri ravvicinati con presunte entità aliene e fenomeni ultraterreni. In uno degli episodi si tufferà nel mistero delle strane luci nel cielo sopra una cittadina in Texas, mentre in un altro verrà esaminata la presunta apparizione di navicelle spaziali sopra un villaggio sulla costa gallese.

Ma non finisce qui: si affronterà anche l’incontro di un alieno con giovani studenti dello Zimbabwe, e si analizzeranno alcuni report che sostenendo come un’intelligenza tutt’altro che umana abbia interferito con una centrale nucleare in Giappone. Per gli appassionati del genere sci-fi e degli alieni, dunque, Encounters promette di offrire un’esperienza coinvolgente. Le storie verranno raccontate direttamente dalle persone che hanno vissuto queste esperienze straordinarie.

Le loro testimonianze saranno integrate da quelle di scienziati e personale militare, con l’obiettivo di mettere in luce “l’impatto profondamente umano di questi incontri sulla vita, sulle famiglie e sulle comunità”, come descritto nella sinossi condivisa da Deadline e altre fonti straniere. Si prevedono rivelazioni, indizi e forse anche spunti su programmi segreti del Pentagono e molto altro.

Encounters, la nuova avventura di Steven Spielberg nel genere che ha contribuito a rendere celebre, verrà resa disponibile in streaming su Netflix a partire dal 27 settembre 2023.

Crediti foto: Wikimedia Commons – Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America