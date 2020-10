Plant | Il regista Carlos Milite e la troupe ci hanno raccontato la loro esperienza

Nato dalla passione per i videogiochi e il cinema di fantascienza, Plant vuole rimarcare con forza una verità spesso dimenticata: creare corti e film di genere sci-fi in Italia è possibile, anche a fronte di un budget limitato. Prodotto dall’ambiziosa Lumex Film di Fabrizio Licheri, che peraltro ne ha firmato la colonna sonora, il corto è stato realizzato da un piccolo gruppo di persone, che hanno lavorato senza sosta per dare forma a quelle che in origine erano un pugno di idee su carta. Tra pre-produzione, produzione e post-produzione, ci sono voluti ben 9 mesi per portare a compimento il viaggio di Karen, che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti oltreoceano e catturato l’attenzione delle giurie di tutto il mondo.

Dimostrare che fantascienza non è uguale a serie-B, non era l’unico scopo del nostro short film, mediante il quale abbiamo voluto trattare il doloroso tema della catastrofe ambientale, che giorno dopo giorno sta abbandonando i lidi degli immaginari di fantascienza per assumere i tratti di un incubo sempre più reale. Da qui l’ispirazione al Death Stranding di Hideo Kojima, un videogioco che con incredibile efficacia ha tratteggiato lo stravolgimento ambientale e raccontato la fragilità della condizione umana.

Ultimata la sceneggiatura con l’insostituibile aiuto di Giuseppe Carrabba, ci siamo trovati dinanzi a un numero incalcolabile di problematiche da superare, legate a ogni singolo comparto dello short film. Ci sono serviti numerosi test ad esempio per comporrei l setting di Plant, che tra gli scenari ricreati al computer da Carlos Milite e Fabrizio Licheri e le simulazioni 3D firmate da Francesco Santucci, ha richiesto un impegno non indifferente. L’idea era quella di dar vita a una Terra in rovina che potesse risultare credibile agli occhi dello spettatore, nonostante il budget ridotto che avevamo a disposizione.

La medesima cura l’abbiamo impiegata per quanto concerne la tuta di Karen, che senza il coinvolgimento diretto di Fabrizio non saremmo mai riusciti ad assemblare. Oltre ad aver immaginato e realizzato la stanza della protagonista tutto da solo, il nostro produttore ha trasformato il concept originale di Carlos (simile a una tuta da motociclista) in un costume a prova di corto sci-fi, dai display realmente funzionanti fino ai pezzi realizzati con la stampante 3D. Ci sono voluti due mesi per finalizzarlo ma quando l’abbiamo visto in camera i nostri sforzi sono stati ricompensati.

Chiaramente è grazie alla dedizione di Antonella Formisano ed Ettore Nigro che la storia di Karen e suo padre ha preso vita, una storia che un piccolo gruppo di professionalità differenti ha contribuito a raccontare. Pensiamo alla direzione della fotografia e al color grading di Fabio Virguti, che assieme ad Alessia Maddaluno ci ha affiancato nei momenti più ostici della produzione, ma anche ad Alberto Mancini e Silvia Pagliaro, che hanno curato il comparto audio egregiamente. Un grande grazie va anche a Ilaria Ferraioli, a Vanna Costanzo per il suo splendido make up e – ultimi ma non per importanza – a Luigi Tranquillo e Sara Scarcella, che hanno realizzato la magnifica locandina di Plant.

Con Plant abbiamo tentato di cavalcare il confine tra la scuola italiana e quella americana, che rappresentano due modi diversi di intendere e fare cinema. Muoversi su questa linea di demarcazione non è stato facile, perché il rischio di generare un risultato discutibile e privo di mordente era piuttosto alto. Fortunatamente, stando ai pareri che abbiamo ricevuto da giurie europee e statunitensi, sembra proprio che siamo riusciti a trovare la quadra ma le critiche, come è giusto che sia, non sono mancate.

Per quanto ci riguarda siamo affamati di critiche, perché quando sono costruttive e mosse con onestà intellettuale servono realmente. Purtroppo però abbiamo ricevuto dei pareri non sempre comprensibili, nonché la classica chiusura “a prescindere” a firma italiana. Il nostro paese si dimostra ancora disattento nei confronti del cinema di fantascienza, che spesso viene bollato come un genere “commerciale” e privo di profondità artistica. Il nostro non vuole essere un lamento fine a sé stesso ma una semplice constatazione della realtà: se all’estero Plant e tanti altri short film di questo tipo vengono largamente apprezzati, spiace sapere che una sorgente di cultura come l’Italia sia ancora molto chiusa in tal senso. Ad ogni modo siamo felici di aver finalmente condiviso il corto col pubblico, che riteniamo essere la giuria più importante di tutte e siamo grati per il calore che stiamo ricevendo.