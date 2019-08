“Pinocchio e la That’s Harmony Orchestra” a Massa d’Albe, una bella sorpresa!

E’ andato in scena ieri sera venerdì 9 agosto, presso la Piazza del Municipio di Massa d’Albe, la prima dello spettacolo “Pinocchio…storia di un burattino” della “That’s Harmony Orchestra”.

Alla presenza di circa 300 spettatori Pinocchio e gli altri personaggi, nati dalla penna di Carlo Collodi, sono stati raccontati in modo originale, divertente e coinvolgente.

L’ensamble, diretto dal M° Alessandra Stornelli ha dato vita a venticinque brani suonati dal vivo, mentre la voce narrante di Marisa Di Bastiano ha raccontato la storia del più celebre burattino di romanzi per ragazzi. A dare un tocco di originalità alla combinazione di musica e narrazione è stata la proiezione di rappresentazioni grafiche realizzate da una matita che su un foglio bianco ha disegnato l’evolversi dell’intera storia. I disegni sono a cura di Gabriele Camicioli ( Instagram: https://www.facebook.com/gabriele.camicioli/ )

I musicisti: Chiara Tonelli, Alessandro Carattoli, Annalisa Martorelli, Claudia Pietrangeli, Valeria Di Carlo, Valentina Di Bastiano, Roberto Filauri, Paola Pietrangeli, Federico Carattoli, Roberto Carattoli, Francesco Carattoli, Andrea Di Folco, Andrea Maceroni.

La “That’s Harmony Orchestra” con questo spettacolo, curato dall’Associazione Musicale Hathor, ha messo in scena una rappresentazione frutto di un mix di arti capaci di attirare un pubblico di tutte le età.

Fotografo: Massimo Cuomo

