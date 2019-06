18 Maggio 2019 | #M4CA – Il Secondo Social Flash Mob Internazionale è in arrivo

Musicians for Climate Action PAGE (#M4CA), la pagina Facebook creata dal pianista Greg Burk, ospiterà il secondo Social Media Flash Mob il 18 giugno 2019.

Il primo Social Media Flash Mob di M4CA, del 28 maggio, ha visto la pubblicazione di centinaia di video con milioni di visualizzazioni e condivisioni su Facebook e Instagram da musicisti di tutta Europa, Stati Uniti e Sud America, inclusi video di personaggi di fama internazionale come Edoardo Bennato, la leggenda del jazz Benny Golson, l’attore Marco Giallini, il musicista statunitense Ari Hoenig e tantissimi altri che sono in fase di pubblicazione.

Lo slogan dell’evento è “Don’t Stop the Music, Stop Climate Change”.

Musicians for Climate Action PAGE (#M4CA) è stata creata per coinvolgere la comunità globale di musicisti affinché utilizzino la loro arte per sensibilizzare le persone di tutto il mondo sulla crisi climatica globale.

I musicisti che desiderano partecipare al flash mob sono invitati a visitare la pagina Facebook – Musicians for Climate Action PAGE.

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a musiciansforclimateaction@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/musiciansforclimateactionPAGE

Le istruzioni per partecipare sono al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/events/2076168892683564/