Il 24 agosto sarà un giorno da segnare per gli appassionati del cinema e della musica, poiché in questa data verrà rilasciata la colonna sonora originale del nuovo film di Laura Luchetti, intitolato “La Bella Estate“. L’autore di queste suggestive composizioni è Francesco Cerasi, e l’opera sarà edita da Edizioni Curci.

Il lungometraggio, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Cesare Pavese, vedrà la sua prima presentazione mondiale oggi, venerdì 4 agosto, al Locarno Film Festival, e successivamente arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 agosto.

La colonna sonora, frutto della collaborazione tra Francesco Cerasi e l’Orchestra di Roma, è una testimonianza dell’influenza della tradizione musicale tardo romantica, arricchita da elementi di minimalismo che conferiscono un forte impatto melodico alle composizioni. Il risultato è un’esperienza sonora coinvolgente e suggestiva.

Francesco Cerasi condivide la sua visione creativa: “È una musica ricca di attese, ho una grande passione per gli elementi diluiti nel tempo della composizione, così come nella struttura della colonna sonora stessa. Sono convinto che il compositore debba scrivere sia il suono che il silenzio, sia nel pensiero breve (la singola composizione) sia in quello lungo (l’intera colonna sonora del film). Spero di esserci riuscito.”

La colonna sonora di “La Bella Estate” presenta la seguente tracklist: “La bella estate”, “L’assenzio”, “Doler d’amor”, “Ginia e Torino”, “Amelia’s dream”, “Il fiocco”, “Marcia dei desideri”, “Innocence d’une muse”, “Souvenir nocturne”, “L’assenzio v2”, “Viali”, “La bella estate (provino solo piano)”.

Interessante è il racconto del compositore sul brano che ha dato origine all’intera colonna sonora: “Il brano ‘La Bella Estate’, non incluso nella colonna sonora del film, è stato il primo che ho scritto per questo progetto. Da qui sono partite le altre linee melodiche della colonna e l’armonia dei brani è quasi sempre derivata da questo brano.”

Laura Luchetti, regista del film, ha portato sul grande schermo l’adattamento di questo celebre romanzo di Cesare Pavese, con un cast internazionale tra cui spiccano Yile Yara Vianello, Deva Cassel, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Anna Bellato e Andrea Bosca. La produzione del film è stata affidata a Giovanni Pompili e Luca Legnani per Kino Produzioni, in collaborazione con Rai Cinema, 9.99 Films, Lucky Red, True Colours e Tapelessfilm. La distribuzione è curata da Lucky Red.

Francesco Cerasi, nato a Bari nel 1980, è un poliedrico compositore, produttore musicale e detentore di brevetti italiano. La sua carriera comprende oltre 60 titoli legati a cinema, televisione e documentari. È noto per essere l’ideatore del progetto europeo “Audioarte”, che unisce arte pittorica e composizione musicale. Le sue opere musicali sono state accolte con successo sia in Italia che all’estero, ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento per la miglior canzone originale nel 2011. Cerasi si dedica anche allo sviluppo di tecnologie dedicate all’esperienza sonora, rendendo possibile a persone ipovedenti e con gravi disabilità visive di percepire lo spazio circostante attraverso il suono. La sua carriera è contraddistinta da numerosi successi, tra cui colonne sonore per film e serie TV di successo come “Killing Eve”. Inoltre, ha aperto la propria società di produzione ed edizioni musicali, “Bonimba”. Negli ultimi anni, ha scritto le colonne sonore di diverse opere cinematografiche e televisive, dimostrando un’arte musicale sempre in evoluzione.