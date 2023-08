MEI 2023

Meeting delle Etichette Indipendenti

IL 6, 7 E 8 OTTOBRE A FAENZA (RAVENNA)

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze della città

I VINCITORI DELLA 11ª EDIZIONE DELLA

TARGA MEI MUSICLETTER 2023 – IL PREMIO NAZIONALE PER L’INFORMAZIONE MUSICALE SUL WEB

ideato e curato da LUCA D’AMBROSIO in collaborazione con GIORDANO SANGIORGI

Miglior Sito Web: ALL MUSIC ITALIA

Miglior Blog Personale : DIARIO DI UN PRETE di Don Massimo Granieri

Premio Speciale – Targa Mei Musicletter

Miglior Podcast di Musica: ROCKET GIRLS – Storie di ragazze che hanno alzato la voce

di Laura Gramuglia

I vincitori della 11ª edizione della TARGA MEI MUSICLETTER, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi, sono “All Music Italia” come Miglior Sito Web (www.allmusicitalia.it), “Diario di un prete” di Don Massimo Granieri come Miglior Blog (www.maxgranieri.it). Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno al “Miglior Podcast di Musica”, va a “Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno alzato la voce” di Laura Gramuglia (www.spreaker.com/show/rocket-girls).

«Sono trascorsi undici anni dalla prima edizione della Targa Mei Musicletter, ovvero il premio nazionale per l’informazione musicale sul web, ma l’auspicio è sempre lo stesso: tentare di scegliere le migliori realtà online che si occupano di critica e informazione musicale – spiega Luca D’Ambrosio – Un modo per cercare di offrire al grande pubblico della rete un’alternativa a ciò che ogni giorno viene proposto in maniera omologata dai grandi canali di comunicazione. Un premio, insomma, rivolto a siti collettivi e blog personali che, nonostante tutto, continuano a trattare con passione e professionalità di dischi e artisti che molto spesso non trovano spazio nei mass media. Sempre che oggigiorno parlare di critica musicale abbia ancora un senso».

La premiazione della Targa Mei Musicletter 2023 si terrà il 7 ottobre, dalle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, nel corso del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

All Music Italia è stato fondato nel febbraio 2014 dal suo attuale direttore Massimiliano Longo con l’obiettivo di valorizzare la musica italiana a 360°, dando spazio ad artisti di talento, tanto affermati quanto emergenti. Nel corso degli anni il sito si è guadagnato la stima di tantissimi lettori e addetti ai lavori al punto da essere definito “Il sito della musica italiana”. Con i suoi oltre 150.000 follower, le quasi 2.000 video interviste, le sue notizie e le tante inchieste, All Music Italia si conferma un punto di riferimento della musica italiana senza alcuna restrizione di età, genere e status dell’artista.

“Diario di un prete” è il blog personale di Don Massimo Granieri sacerdote, insegnante di religione cattolica e critico musicale de L’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Ha pubblicato i libri “Il vangelo secondo il rock” (2018), “Il rock’n’roll con tanta anima” (2020) editi dalla Claudiana, “Peccato che io non sappia volare – Franco Battiato e io” (2022) edito da Edizioni San Paolo. Ha condotto una trasmissione radiofonica sull’emittente cosentina RLB Radioattiva dal titolo “Massimo Ascolto”. È vicario collaboratore della parrocchia “Santa Francesca Romana” a Roma.

ROCKET GIRLS – Storie di ragazze che hanno alzato la voce il podcast liberamente tratto dall’omonimo libro della speaker, dj, autrice, storyteller e operatrice culturale Laura Gramuglia. Un progetto nato per conoscere da vicino artiste appassionate e indipendenti, osservatrici acute e affamate di novità. Il podcast racconta battaglie pubbliche e private, tra curiosità, spunti e ispirazioni per ogni ragazza di ieri e di oggi. Un percorso che incoraggia a spingersi oltre le etichette e a considerare la musica composta, narrata e prodotta dalle donne non un genere a sé, ma una narrazione ricca e sfaccettata quanto quella maschile.

Albo d’oro «Targa Mei Musicletter»

2023

– All Music Italia (Miglior sito web)

– Diario di un prete di Don Massimo Granieri (Miglior blog personale)

– Rocket Girls di Laura Gramuglia (Premio speciale “Miglior podcast di musica”)

2022

– Extra! Music magazine (Miglior sito web)

– Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo (Miglior blog personale)

– Canzoni contro la guerra (Premio speciale “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”)

2021

– Humans vs Robots (Miglior sito web)

– Onde Funky di Paola Gallo (Miglior blog personale)

– Bauli in Piazza – We Make Events Italia (Premio speciale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”)

2020

– Il Giornale della Musica (Miglior sito web)

– Going Underground di Monica Mazzoli (Miglior blog personale)

– Goodfellas (Premio speciale “Miglior distributore discografico”)

2019

– Deerwaves (Miglior sito web)

– Pensierosecondario di Stefano Solventi (Miglior blog personale)

– Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi (Premio speciale “Miglior documentario musicale”)

2018

– Kalporz (Miglior sito web)

– Reverendo Lys di Franco Dimauro (Miglior blog personale)

– Umbria Jazz (Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”)

2017

– Rockol (Miglior sito web)

– L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

– Big Time (Premio speciale “Miglior ufficio stampa”)

2016

– DLSO (Miglior sito web)

– Tony Face di Antonio Bacciocchi (Miglior blog personale)

– Rock and Roll Circus e Rock Bazar (Premio speciale “Miglior programma radiofonico” – ex aequo)

2015

– Sentireascoltare (Miglior sito web)

– Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone (Miglior blog personale – ex aequo)

– Blow Up (Premio speciale “Miglior rivista cartacea”)

2014

– Distorsioni (Miglior sito web)

– L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

– Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music (Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV).

2013

– OndaRock (Miglior sito web)

– Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa (Miglior blog personale)

– Nessun premio speciale

