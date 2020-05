Il ringraziamento dell’Associazione Musicale Hathor per chi in prima linea lotta contro il Covid

Un semplice omaggio per ringraziare quanti, in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, stanno lavorando ed adoperandosi per il bene di tutti; è questo il motivo che ha spinto l’Associazione Musicale Hathor a realizzare un breve video per raggiungere idealmente e virtualmente ogni singola persona che in prima linea sta combattendo contro il CoronaVirus.

L’Associazione Musicale “Hathor” nasce circa 15 anni fa con lo scopo di promuovere la socializzazione tra i giovani attraverso la cultura teatrale e musicale nelle sue forme più varie. E’ una Associazione apolitica e senza scopo di lucro.

Deve il suo nome ad una Dea egizia protettrice della musica, della danza, dell’arte in generale e della bellezza e, per tutte queste peculiarità, era considerata la Dea protettrice delle donne. L’Associazione Musicale si compone oggi, nella sua struttura, della Compagnia Teatrale “Realtà O-Scena”, che mette in scena musical ispirati alle più belle e importanti favole, dell’Orchestra “That’s Harmony” che, grazie all’insieme di orchestra, voce narrante e impianto scenografico digitale per la proiezione di immagini, racconta in modo originale varie fiabe e del “Complesso Bandistico Città di Massa d’Albe”. Oltre alle attività tipiche l’Associazione Musicale si occupa anche di progetti sociali indirizzati per lo più verso i bambini e i nonni.

L’Associazione si compone di oltre 50 ragazzi che in questo periodo di lockdown si stanno adoperando per sentirsi vicini pur rimanendo lontani.

