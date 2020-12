Anais Drago vincitrice del premio Taste of Jazz 2020

Il progetto musicale di Anais nasce dall’idea che il violino possa a suo modo essere uno strumento completo, in grado di fornire tutto ciò che una musica richiede per definirsi tale. Il repertorio proposto è il frutto di una profonda ricerca nei timbri e nelle possibilità tecniche ed espressive dello strumento, nella sua forma acustica e tramite l’utilizzo di effetti e suoni elettronici.

Composizioni originali che raccontano di luoghi, di pezzi di letteratura italiana, oppure semplicemente di se stesse, assumono una forma al contempo minimale, scomposta e riassemblata in cui si alternano momenti di orchestrazione istantanea ed estemporanea a improvvisazioni in diversi stili musicali.

Anais ha ottenuto il numero più alto di voti della Giuria, composta da Corrado Beldì (Direttore Artistico e organizzatore di concerti), Maurizio Franco (direttore artistico e storico del jazz), Enrico Bettinello (critico musicale e giornalista), Marco Valente (produttore discografico), Gianni Lucini (scrittore e giornalista musicale).

Il premio consiste nel concerto di apertura del Festival nel Cortile del Broletto e in una targa commemorativa della vittoria al Premio Taste of Jazz che sarà consegnata sul palco di NovaraJazz. E non solo, comprenderà anche la realizzazione di un cd promozionale realizzato per l’occasione in collaborazione con l’associazione delle etichette discografiche jazz indipendenti Adeidj e un tour di 8 concerti nei principali festival jazz italiani dell’Associazione I-Jazz.

Il Premio Taste of Jazz, sostenuto da Nuovo Imaie e arrivato nel 2020 alla sua sesta edizione, seleziona un gruppo vincitore all’interno del Circuito Taste of Jazz, un palinsesto dedicato ai giovani talenti jazz tra Piemonte e Lombardia, con concerti che si tengono presso i jazz club Opificio Cucina & Bottega (Novara), Mare Culturale Urbano (Milano), Torino Jazz Club (Torino).

