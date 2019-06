Milena Setola “Wake Me Up Before You Go-Go”

Milena Setola, artista napoletana dalle tonalità soul, pubblica la sua bomba estiva: la versione italiana di Wake Me Up Before You Go-Go, storica traccia dei Wham di George Michael ed Andrew Ridgley. La traccia, corredata di un videoclip leggero ed allegro, esce a pochi giorni dal debutto teatrale di Milena Setola, nel musical “Prima o poi (80 voglia di cantare), ispirato proprio al decennio degli anni ’80. La traccia è impreziosita dal sax di Ernesto Dolvi, finalista all’ultima edizione di “Italia’s Got Talent“, e dai cori firmati “The Blue Gospel Singers“.

Il musical teatrale con protagonista Milena Setola, è andato in scena sabato 25 maggio 2019 al Teatro Totò di Napoli, ambientato negli anni ’80, con brani, balli ed ospiti tra cui i Mr. Hyde (Ludo Brusco e Rudy Brasiello), Peppe Laurato e Rosaria Miele (i comici di Ungrassed, visti a Made in Sud, Rai Due), il cantante Gennaro De Crescenzo e molti altri.

