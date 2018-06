Lo Stato Sociale – Facile Il Nuovo Video

È in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali Facile, il nuovo singolo e video de Lo Stato Sociale tratto da Primati, in un’inedita versione cantata esclusivamente dai ragazzi della band. Il brano è disponibile in download e streaming su tutte le piattaforme https://umi.lnk.to/Facile



Facile parla di stare bene con una persona; parla di prendere il meglio da chi ti sta accanto, è una canzone che racconta come insieme la vita possa diventare improvvisamente più leggera, senza mai diventare superficiale o priva di significati. Nella canzone l’altro è visto come una possibilità di libertà; come un luogo di protezione in cui è possibile essere fragili senza che sia una cosa negativa.

“L’idea del video è di fare festa perché insieme si sta bene; ci si diverte, si risolvono i problemi e la vita è più facile. Il senso del pezzo è questo, non è una canzone d’amore, o almeno, non è solo una canzone d’amore. Il “con te” del ritornello è riferito alla collettività, agli altri, in un senso non esclusivamente romantico” – racconta la band.

Per raccontare questo desiderio di condivisione, nel video ufficiale su VEVO, diretto da Davide Spina e Matteo Bombarda, i regaz prendono d’assalto Bologna su un autobus turistico a due piani in una sorta d’improvvisata festa itinerante che loro hanno definito anche “’un’invasione di presa bene”. I ragazzi hanno suonato circondati dai loro fan raccogliendo persone per le vie del centro. Il risultato è un qualcosa a metà fra un flashmob e un concerto mobile per le vie di Bologna. La festa è poi terminata in Piazza Maggiore dove i ragazzi sono stati raggiunti da 500 fan per uno abbraccio collettivo e un’ultima cantata.

In questo brano scritto da tutti i “regaz”, Lo Stato Sociale fonde una scrittura cantautorale a delle sonorità anni novanta e il risultato è una canzone quasi inconsapevolmente estiva ben distante dalle più classiche “regole” del tormentone. Dopo l’avventura sanremese la band torna e lo fa nell’unico modo che conosce; anticonvenzionale, coraggioso e soprattutto libero. Nel arrangiamento e la produzione del brano è stato fondamentale l’apporto di Fabio Gargiulo, produttore e amico dei regaz che ha saputo interpretare la voglia dei ragazzi di essere sempre imprevedibili e diversi.

Facile anticipa la partenza della tournée estiva dei regaz nelle principali rassegne musicali del nostro paese; 5 feste davvero speciali di oltre due ore, piene di contenuti inediti e brani che la band non suonava da tempo e che torna a suonare per riabbracciare il proprio pubblico.

Ufficio stampa Goigest

Lo Stato Sociale – Una Vita in Vacanza Tour

8 giugno – Carroponte – Milano

4 luglio – Sherwood Festival – Padova

11 luglio – Flowers Festival – Collegno (TO)

13 luglio – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

14 luglio – Eremo – Molfetta (BA)