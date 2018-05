Laura Pausini ai Wind Music Awards 2018

Dopo aver debuttato con il suo nuovo album FATTI SENTIRE nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia già certificato platino, la star internazionale si conferma grande protagonista del 2018. Con oltre 70 milioni di dischi venduti LAURA PAUSINI è la cantante italiana più amata nel mondo e parteciperà eccezionalmente ai prossimi Wind Music Awards previsti per il 4 e 5 giugno all’Arena di Verona.

Laura è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti.

Laura Pausini tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani che ha già collezionato 11 sold out e vista la grande richiesta, ha già visto aggiungere nuovi appuntamenti al calendario.

Ufficio stampa Goigest

Le date

JUL 21 ROMA – CIRCO MASSIMO

JUL 22 ROMA – CIRCO MASSIMO

JUL 26 MIAMI – JAMES L. KNIGHT CENTER

JUL 28 LOS ANGELES – GREEK THEATRE

JUL 31 MONTERREY – ARENA MONTERREY

AUG 2 GUADALAJARA – AUDITORIO TELMEX

AUG 4 MEXICO DF – ARENA CIUDAD DE MEXICO

AUG 6 GUATEMALA CITY – FORUM MAJADAS

AUG 8 SAN JOSE’ – ESTADIO NACIONAL

AUG 11 GUAYAQUIL – COLISEO VOLTAIRES

AUG 14 LIMA – JOCKEY CLUB

AUG 16 BUENOS AIRES – LUNA PARK

AUG 18 SANTIAGO – MOVISTAR ARENA

AUG 20 SAO PAULO – CREDICARD HALL

AUG 21 SAO PAULO – CREDICARD HALL

AUG 23 BRASILIA – TEATRO GUIMARAES

AUG 25 RECIFE – CLASSIC HALL

AUG 27 CURITIBA – TEATRO POSITIVO

AUG 31 NEW YORK – RADIO CITY MUSIC HALL

SEP 08 MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

SEP 09 MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

SEP 11 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

SEP 17 RIMINI – RDS STADIUM SOLD OUT

SEP 19 VERONA – ARENA SOLD OUT

SEP 21 VERONA – ARENA

SEP 22 VERONA – ARENA

SEP 25 EBOLI (SA) – PALA SELE SOLD OUT

SEP 26 EBOLI (SA) – PALA SELE

SEP 28 ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

SEP 29 ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

OCT 01 BARI – PALA FLORIO SOLD OUT

OCT 02 BARI – PALA FLORIO

OCT 06 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM SOLD OUT

OCT 07 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

OCT 09 PADOVA – KIOENE ARENA SOLD OUT

OCT 10 PADOVA – KIOENE ARENA

OCT 13 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

OCT 17 BARCELONA – PALAU ST JORDI

OCT 18 MADRID – WIZINK CENTER

OCT 20 PARIS – ZENITH LA VILLETTE

OCT 21 BRUXELLES – FOREST NATIONAL

OCT 23 STUTTGART – PORSCHE ARENA

OCT 24 ZURICH – HALLENSTADION

OCT 26 TORINO – PALA ALPI TOUR SOLD OUT

OCT 27 TORINO – PALA ALPI TOUR