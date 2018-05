Aniello Misto – Esce oggi il video “N’Ata Notte Ancora”

“N’ata notte ancora”, il singolo di Aniello Misto, prodotto dall’etichetta SudInSound, che esce oggi in digitale accompagnato da un video, anticipa il disco dell’artista, in cui saranno riproposti i principali brani del lavoro uscito nel 2017 in seguito al successo riscosso. È di scena il mare con la vita dei pescatori, metafora della vita e dei suoi pericoli. Il brano, scritto da Gennaro Franco e Aniello Misto (musica) e da Giancarlo Sannino (testo), è in featuring con Marianita Carfora.

Congas, Angklung, Pandeiro, Tamburo, Daf, Sonagli: Gabriele Borrelli

Basso Fretless, Perc. Fx: Aniello Misto

Chitarra Classica: Mario Sellitto

Mandola: Enrico Capano

Fisarmonica: Sasà Piedepalumbo

Tastiere: Gennaro Franco

Flauto Traverso: Marco Baldascino

Sax Soprano: Gigi Patierno

Produzione Discografica: SudInSound

Produzione Esecutiva: Gennaro Franco e Aniello Misto

Arrangiamenti e Direzione Artistica: Aniello Misto

Registrato presso: SudinSound (Via R. Ruggiero 107, Napoli)

Riprese e Missaggi: Gennaro Franco

Assistente di Studio: Marco Baldascino

Mastering: Fabiano M. Rotondo, Enrico Capano