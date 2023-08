Mostra: Stolen moments – Bob Dylan And Other Music Icons

Inaugurazione della mostra dal titolo “STOLEN MOMENTS: Bob Dylan And Other Music Icons” di Paolo Brillo. L’evento è curato da Luca Beatrice e realizzato in collaborazione con Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano e la Circoscrizione VI di Torino. La mostra si inserisce nell’ambito di “TODAYS per TORINO FUTURA”.

La mostra sarà aperta dal venerdì 25 al domenica 27 agosto con orario continuato dalle 14:00 alle 18:00 presso la Cascina Marchesa (Sala Colonne) in Corso Vercelli, 141/7, Torino.

Nell’autunno del 1973, la Columbia Records pubblicò “Dylan“, il tredicesimo album in studio di Bob Dylan. Questo disco è un’eccezione nella vasta discografia dell’artista, in quanto fu realizzato e rilasciato senza la sua approvazione. L’album venne pubblicato dopo che Dylan aveva lasciato la Columbia per passare alla Asylum Records. Nel corso degli anni, questo album è stato considerato sia dalla critica che dai fan come una sorta di “album rubato”, vista la sua origine inusuale e il fatto che non sia mai stato ristampato in CD negli Stati Uniti. Analogamente a questa storia, Paolo Brillo, seguendo la sua passione per i concerti rock e il ruolo di incallito “inseguitore” del “menestrello di Duluth”, ha catturato centinaia di fotografie, ognuna delle quali è stata “rubata” in un certo senso.

Quando non è impegnato nel suo lavoro di commercialista a Bolzano, dove è nato nel 1961, Paolo Brillo gira il mondo per coltivare le sue grandi passioni: la fotografia e la musica dal vivo. Ha partecipato a oltre mille concerti e ha assistito a più di settanta spettacoli di Bob Dylan, iniziando a fotografarlo nel 1984. Rispetto ai fotografi professionisti, Brillo è maestro nell’arte di catturare veri e propri “momenti rubati”. Si avvicina al palco, nascosto con la sua macchina fotografica smontata, e scatta. Non richiede pass o accrediti, ma cattura immagini autentiche direttamente dalla scena.

L’esposizione fotografica di Paolo Brillo presenta per la prima volta a Torino una selezione di circa quaranta fotografie. Tra i soggetti delle sue immagini, oltre a Dylan, figurano anche Jeff Beck, Neil Young, Tom Petty, Rolling Stones, Paul McCartney, Suzanne Vega, Nick Cave, Iggy Pop, Lou Reed, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Patti Smith, oltre ad artisti come Anna Calvi e i Wilco, che l’artista si appresta a incontrare nuovamente al TOdays 2023.