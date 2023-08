La V edizione del festival internazionale di cortometraggi “ISFF – Inferenze Short Film Festival 2023”, ideato da Massimo Piccolo e organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta, si avvicina e le iscrizioni per le quattro masterclass gratuite sono ufficialmente aperte. L’evento si terrà nelle giornate dal 28 al 31 agosto presso i giardini della scuola Omero (IC 2 Omero – Mazzini – Don Milani) di Pomigliano d’Arco (Na).

Queste masterclass saranno guidate da un team di esperti del settore audiovisivo, tra cui Armando Festa, sceneggiatore di “Mixed By Erry”; Luigi Barletta, della Accademia delle Belle Arti; Nazareno Nicoletti, anche lui dell’Accademia delle Belle Arti, e Cesare Accetta, direttore della fotografia di Mario Martone. Le masterclass si terranno all’interno della kermesse, e oltre alle proiezioni dei film e alle lezioni, sono previsti incontri con gli autori e dibattiti.

L’organizzatrice Valentina Sodano condivide l’entusiasmo per l’evento: «Il Festival, quest’anno, varca le Colonne d’Ercole europee per approdare ai confini delle periferie del mondo. Con oltre 300 iscritti provenienti dall’Italia, Spagna, Stati Uniti, Giappone e Iran, la rassegna assume sempre di più le forme di un evento internazionale in cui la contemplazione e l’osservazione del reale attraverso punti di vista nuovi e non banali diventa fondamentale. Sono tanti i temi trattati in questa edizione, dall’importanza delle emozioni in una società sempre più anestetizzata dal ‘sentire’, passando per la guerra in cui i ruoli di vittima e carnefice si annullano e confondono, fino allo sfruttamento senza fine del pianeta e delle sue preziose risorse».

Per partecipare alle masterclass, è sufficiente inviare una candidatura all’indirizzo e-mail info@inferenzefilmfestival.it.

Ecco l’elenco delle opere selezionate per il festival:

“Un bacio di troppo” di Vincenzo Lamagna

“Feelblock” di Halldór Frank Hafsteinsson

“The beast” di Joris Laquittant

“Il binario morto” di Antonio Maciocco

“God has forgotten us in the Backseat of a Locked Car During Summer” di Kyle Heller

“Lilli” di Emanuele Cristaldi

“Non sai quanti nomi ti ho dato” di Franco Carlisi

“Bernardino di Luino” di Diego Monfredini

“Retreat” di Gianmarco Di Traglia

“Marko” di Marko Šantić

“Interno 5” di Siddharta Prestinari

“Attack” di Davide Santi

“La teoria del vuoto” di Daniele Cernicchi

“Perla” di Alessandro Porzio

“Homeless” di Luca Esposito

“From Beyond” di Luca Ferrara

“Pizza Panick” di Leonardo MalaĀuti

“Ossa” di Catrinel Marlon

“Elogio” di Giuseppe Cardaci

“Tracce Perdute” di Gianluca Gloria

“Super Jesus” di Vito Palumbo

“Piccola mia” di Danilo Rovani

“Golosinas” di Jorge Aparicios

“Il provino” di Gregorio Sassoli

“Buongiorno scuola” di Antonio Del Gaudio

“Pig” di Jorn Leeuwerink

“Angulos de la hora” di Kyle Novak

“Solo un ensayo” di Hugo Sanz

“Susurrador de basura” di Jack Chakerian

“Identity” di Sooraj Gunjal

Per tutti gli appassionati del mondo del cinema, questa edizione di “ISFF 2023” a Pomigliano d’Arco promette di essere un evento imperdibile, arricchito da masterclass stimolanti e cortometraggi selezionati da tutto il mondo.