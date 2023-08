Il 25 agosto, gli allievi del rinomato CPM Music Institute, un’istituzione musicale guidata da Franco Mussida, avranno un ruolo di primo piano durante l’evento “Danzando sulle note del Cinema“, che si terrà nella suggestiva Piazza Aranci a Massa Carrara. Questa serata speciale fa parte della quinta edizione del prestigioso Premio Mercurio d’Argento, dedicato alle composizioni musicali. L’evento inizierà alle ore 21:30 e l’ingresso sarà libero.

La CPM Ultra Pop Band, composta da talentuosi studenti dell’istituto tra cui Lorenzo Niniano (diplomato in Chitarra Pop Rock), Adalberto Luigi Gambacorta (diplomato in Basso Pop Rock), Vincenzo Garofalo (terzo anno di Batteria e Percussioni), Giacomo Gulino (secondo anno di Pianoforte&Tastiere Pop Rock), Sofia Pragliola e Arcangelo Deleo (entrambi iscritti al secondo anno di Canto Pop Rock), darà vita dal vivo alle colonne sonore e alle musiche da film di grandi compositori come Ennio Morricone, Vangelis, Hans Zimmer, John Williams e molti altri. Le esibizioni saranno accompagnate dalle coreografie dei ballerini provenienti dalla Max Ballet Academy di Firenze.

Il Premio Mercurio d’Argento, nato per sottolineare l’importanza della composizione musicale e del suo ruolo nella vita di tutti i giorni (film, spot, videogiochi), è promosso dal Comune di Massa con il patrocinio dell’ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film. Per tre giorni, dal 24 al 26 agosto, il centro storico di Massa Carrara si trasformerà in un centro musicale, ospitando un concorso dedicato ai compositori di musica per immagini, workshop, dibattiti e appuntamenti musicali con compositori italiani e stranieri.

Il CPM Music Institute, riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal Ministero dell’Università e della Ricerca, offre un programma didattico completo che include corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale. Gli insegnanti professionisti guidano corsi di Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, Songwriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock. L’istituto offre percorsi Accademici, Pre-Accademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali e Master. Gli studenti possono anche intraprendere il triennio e il biennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli riconosciuti in tutto il territorio nazionale e in tutta Europa.

Molti dei diplomati del CPM Music Institute hanno fatto carriera in prestigiose orchestre, come musicisti o coristi di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta). Altri hanno intrapreso carriere soliste di successo, tra cui Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio e Tananai.

Dal 1988, l’istituto si dedica a portare la musica in luoghi inusuali, come dimostra l’iniziativa “CO2 – Controllare l’odio”, che prevede l’installazione di audioteche di sola musica strumentale in carceri italiane, promuovendo la positività attraverso la musica. L’istituto è coinvolto in progetti educativi e sociali, collaborando con istituzioni come la Comunità di San Patrignano e creando progetti culturali, come la partecipazione al Premio Campiello Giovani.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte, l’evento “Danzando sulle note del Cinema” promette una serata indimenticabile all’insegna della creatività e dell’espressione artistica.

Per maggiori informazioni sull’istituto: www.cpm.it

Segui il CPM Music Institute su: www.facebook.com/CPMMusicInstitute

Instagram: www.instagram.com/cpmmusicinstitute

Guarda i video su: www.youtube.com/user/CentroProfMusica