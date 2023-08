Sabato 26 agosto 2023 Dalle 18:00 a notte inoltrata

Tema della quindicesima edizione: MADRE TERRA

Nel suggestivo centro storico di Vallerano (VT)

Biglietti disponibili su i-ticket.it

Prezzi: € 7,00 (intero), € 5,00 (ridotto) Ingresso gratuito per bambini fino a 4 anni

Il tributo alla Madre Terra si riflette nelle scenografie create da centomila candele, che illuminano un intero borgo medievale: è questo il cuore pulsante della quindicesima edizione de “LA NOTTE DELLE CANDELE DI VALLERANO”, l’evento di rilievo che si celebra annualmente l’ultimo sabato di agosto nel cuore della Tuscia Viterbese. Dopo tre anni di pausa forzata a causa dell’incertezza pandemica, ritorna il più romantico degli appuntamenti, pronto ad accogliere visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia.

La serata del 26 agosto vedrà il centro storico di Vallerano trasformarsi in una cornice straordinaria per l’allestimento delle candele, realizzato con passione e impegno dai residenti stessi. Oltre a questa affascinante scenografia, la manifestazione offrirà una serie di performance continue – tra teatro, arte e musica – in ogni angolo, piazza, scalinata e cortile del borgo antico.

La compagnia teatrale Tetraedro darà vita a “Pachamama – Le Voci Della Terra”, una performance di teatro danza in omaggio al pianeta Terra. Coreografie impeccabili, costumi straordinari e danzatori eccezionali caratterizzano questo spettacolo, che celebra il legame profondo tra l’uomo e la natura: “Il culto della Pachamama rappresenta un modo antico ma estremamente attuale per ricordarci che siamo parte integrante della natura e dei suoi cicli. Il rispetto per la natura equivale al rispetto per noi stessi. Nei riti dedicati a lei, ritroviamo l’amore per la Terra e per coloro che la abitano”.

L’energia positiva e l’amore del Boots Reggae verranno espressi dal DJ Guerrino, il quale miscelerà classici iconici e nuove tracce incalzanti, creando un ritmo coinvolgente e avvolgente.

In esclusiva per la Notte delle Candele, Federico Paris creerà “Lucisi”, una nuova installazione composta da decine di teste sorridenti in terracotta, al cui interno verranno collocate candele per illuminare quei sorrisi. Queste teste, ispirate alle sculture greche e etrusche arcaiche, creeranno un impatto emotivo e sentimentale, al limite dell’inquietante, come spesso accade nell’opera dell’artista. Le teste saranno disponibili per l’acquisto al termine dell’evento.

Il sound eclettico di Stromberg proporrà una selezione musicale senza confini, un “Toga party” selvaggio in cui figure come Little Tony si fonderanno con Aretha Franklin, Sam Cooke ballerà con Loredana Bertè e i Madness si uniranno agli Wham al bar.

La giocoleria, l’arte dei palloncini, il fuoco, il clown e la magia trasformeranno la serata in un sogno incantato grazie alla performance circense di Karakasciò, uno dei “hacker” più audaci nello spazio virtuale, che ristabilisce l’ordine attraverso la fantasia. Nonostante viaggi da 14 anni in giro per il mondo con il suo circo racchiuso in una valigia, riesce a infondere emozioni di meraviglia e sorpresa.

Per i più giovani e le famiglie arriva il Cocchiere dei Sogni, in grado di realizzare sogni ad occhi aperti attraverso migliaia di bolle di sapone giganti e numeri di magia comica: uno spettacolo veramente per tutti, soprattutto per coloro che coltivano numerosi desideri.

Dall’oscurità di un’antica cantina prenderanno vita i “Monologhi di una notte d’estate”, portatori di emozioni e magia. Vengono rappresentati testi tratti dai classici della prosa, della poesia e del cinema, interpretati dagli allievi della scuola di teatro del Teatro San Leonardo di Viterbo.

Dal classico al jazz, fino alle sonorità etniche, il New Time Sax Quartet, composto da giovani musicisti con esperienza in festival e rassegne italiane, trasmetterà la propria energia e feeling musicale attraverso un repertorio diversificato.

Le note del rock si diffonderanno per il borgo grazie ai Radio Marlene, un gruppo che prende il nome da un’emittente radiofonica attiva alla fine degli anni Ottanta a Vignanello. La loro musica ricorda gli anni Settanta e attinge alle radici del rock ‘n’ roll, senza trascurare una chiara melodia: un concerto coinvolgente, con un suono solido e ricco di energia.

Il “Trio d’autore”, guidato dal carismatico Maestro Stefano Gianvincenzi e composto da Max Romagnolo, Vittorio Longobardi, Simone Bravi, Enrico Galassi, Lorenzo Paniccia, Pierpaolo Bonelli e Alessandro Salcini, interpreterà celebri canzoni dei cantautori italiani che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. La formazione proporrà una reinterpretazione di questi brani in chiave folk popolare, con un tocco moderno e accenni di reggaeton.

Gli Incipriati, un gruppo composto da attori, clown, forzuti e funamboli, saranno i protagonisti di “Circo Verità – La Rivelazione Di Madre Terra”, uno spettacolo in cui finzione e realtà si intrecciano. Un drammatico triangolo amoroso tra finzione, realismo e sogno terrà il pubblico col fiato sospeso.

I Chorobodó porteranno una poesia musicale in cui brani di musica brasiliana si alternano a pezzi di cantautori, musica popolare toscana e qualche composizione di liscio. Il nome del gruppo deriva dalla sensazione di “robod” che alcuni rari musicisti provano quando devono scegliere tra Choro (musica strumentale brasiliana), Forrò (o Forrobod, musica rurale del Nordest del Brasile) e Frevo (musica del Carnevale di Olinda, Pernambuco, sempre in Brasile).

Una locomotiva carica di potenza arriverà a Vallerano: Le Sound De La Gare, composto da Betto e Ludo, farà viaggiare attraverso solchi di vinile, selezionando il miglior funk, soul e disco degli anni ’70 e ’80.

I giovani talentuosi musicisti dell’Orchestralunata presenteranno il progetto “I Custodi Della Città Sospesa”, un viaggio alla scoperta del segreto musicale nascosto nei meandri della terra. Un racconto coinvolgente per chi ama sognare, che includerà anche la Ninna Nanna dei Calanchi, il loro ultimo lavoro caratterizzato da un suono unico.

Il Quartetto d’archi Musa, formato da quattro giovani musicisti, regalerà al pubblico un’esperienza intensa e brillante, guidandolo tra le strade di Vallerano attraverso celebri brani della musica classica e cinematografica, sia italiana che internazionale.

Tra i vicoli illuminati dalle candele, saranno esposte illustrazioni e opere degli ex studenti del Liceo Artistico “Midossi” di Vignanello. Questa mostra di arte contemporanea mette in luce percorsi formativi, professionali e artistici diversificati intrapresi da futuri illustratori, fumettisti o creatori di videogiochi nell’ambito della Comunicazione per Immagini.

Gli organizzatori del Consiglio Giovani Vallerano creeranno un’atmosfera ispirata ai Tropici, trasformando Piazza Padella in un’ambientazione suggestiva con colori, musica, ghirlande di fiori e cocktail, dedicata ai giovani e a coloro che si sentono giovani nel cuore.

“Battiti di luce” è l’installazione dell’artista Jan Incoronato, scultore e pittore, che ha trovato ispirazione nella preziosità della luce delle candele. L’opera è il frutto di un processo creativo che parte dal suo profondo legame con la Natura, risalendo ai suoi anni trascorsi in un paese ricco di boschi e natura selvaggia. Un’immersione nell’essenza della natura, nella ricerca di un contatto autentico e di emozioni ancestrali.

La Banda Musicale G. M. Nanino di Vallerano darà un concerto speciale, illuminato a lume di candela, appositamente preparato per questa magica e inimitabile serata.

Ogni attimo vissuto durante l’evento sarà un’opportunità per scattare una foto memorabile: torna il concorso fotografico aperto a tutti, quest’anno dedicato al tema “Madre Terra”. Per partecipare, basterà scattare alcune immagini d’impatto della Notte delle Candele con uno smartphone o una macchina fotografica, e inviarle insieme ai propri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono, email) all’indirizzo contest@ilvivaiodelleimmagini.it. La giuria, composta dagli organizzatori de “LA NOTTE DELLE CANDELE” e dal direttivo dell’Associazione Culturale Il Vivaio delle Immagini, si riunirà nei giorni successivi alla manifestazione per selezionare il vincitore, che riceverà un premio di 100 euro, e la menzione speciale.

Tutti i dettagli sugli itinerari e gli eventi in programma durante la Notte delle Candele sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.nottedellecandele.eu/