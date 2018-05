BRIT FLOYD, “The World’s Greatest Pink Floyd Show” – Le date del Tour italiano

Brit Floyd, il più grande spettacolo live che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd, torna in Italia per celebrare i 45 anni dall’iconico album della band, The Dark Side of the Moon (1973).

L’Eclipse World Tour 2018 fa tappa in Italia al Fabrique di Milano il prossimo 7 novembre.

I biglietti per la data saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di venerdì 25 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Con oltre 45 milioni di copie vendute nel mondo e da molti considerato come il più grande album rock della Storia, The Dark Side of The Moon resta uno dei capolavori più ambiziosi e psichedelici della band, che ha ridefinito la concezione di ‘rock’ e consacrato i Pink Floyd come uno dei migliori gruppi musicali di sempre.

In questo tour, sera dopo sera, i Brit Floyd canteranno i brani tratti da The Dark Side of the Moon, assieme ad altre celeberrime hit come Wish You Were Here, Animals, The Wall e The Division Bell.

Il tour dei Brit Floyd è ormai divenuto un vero fenomeno, universalmente riconosciuto come il miglior tributo ai Pink Floyd. Ricreando fedelmente la scenica del “Division Bell Tour” del 1994, con tanto di schermo circolare, luci, laser e gonfiabili della tecnologia più avanzata, lo show è vicinissimo alla magnificenza di un concerto dei Pink Floyd.

Lo spettacolo dei Brit Floyd è molto più che un tributo! Sarebbe un peccato, perderselo!

“Uno show rock che è pura perfezione!” – LA Times

“Magnifico…un capolavoro” – Ticketmaster

Brit Floyd Tour

Di seguito il calendario completo del tour in Italia:

Lunedì 5 novembre 2018 – Genova – Politeama Genovese

Martedì 6 novembre 2018 – Firenze – Obihall

Mercoledì 7 novembre 2018– Milano – Fabrique

Venerdì 9 novembre 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato

Sabato 10 novembre 2018 – Padova – Gran Teatro Geox

