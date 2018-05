Amazons 5.0 Le Amazzoni del futuro | PAN Napoli | 24 Maggio 2018

ViGroup, International Social Art Association in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Assessorato alla Cultura Presenta Giovedì 24 Maggio ore 18.00 presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli: Amazons 5.0 Le Amazzoni del futuro

Un racconto fotografico dell’evento ART MOB PERFORMANCE realizzato lo scorso 24 Marzo in Via Partenope con la presenza della delega Simona Marino, scritto e diretto da Viviana Falace per ViGroup International Social Art Association e promosso durante la rassegna “MARZO DONNA” dell’Assessorato alle Pari Opportunità, Comune di Napoli.

AMAZONS 5.0 protagoniste le nuove Giovani Guerriere. Amazzoni che combattono per le pari opportunità per i diritti di tutti, per la pace fra i sessi senza distinzione fra generi e lo fanno lanciando in rete e attraverso il network ViGroup,

ViMagazine,ViMagazineKids un forte messaggio di pari opportunità e di pace.

La mostra fotografica ripercorrerà il suggestivo viaggio emozionale con una narrazione visiva vissuta e condivisa sul territorio da madri e figlie insieme. Un passaggio generazione dei valori che avviene attraverso il simbolo di un “testimone”.

Durante la serata verrà proiettato il Trailer di presentazione ed il video inedito dell’evento finale. Verrà inoltre realizzata a sorpresa una Kids Performance creativa del Direttore Viviana Falace.

AMAZONS 5.0 è il terzo progetto di performance realizzato dall’Associazione ViGroup, International Social Art Association sul territorio in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità dopo il “FlashWoman” e “L’Origine del Genere ed il Nuovo Simbolo”.

AMAZONS 5.0

Donne libere dalla convenzioni e dallo stereotipo,

Donne libere di esprimere se stesse e di combattere senza paura.

Amazons 5.0 Le Amazzoni del Futuro

Le nuove guerriere.

Donne forti che decidono di riappropriarsi dei loro diritti senza chiedere il permesso,

senza elemosinare consenso,

senza scendere a compromessi.

Amazzoni del futuro in gradi di combattere soprusi e disparità,

prepotenze e prevaricazioni,

tenendo bel saldo un principio fondamentale,

il rispetto dell’essere e della dignità umana.

Donne che combattono per le pari opportunità per i diritti di tutti,

per la pace fra i sessi senza distinzione fra generi.

Le amazzoni contemporanee bilanciano le forze per la libertà consolidando il loro potere sincero sul territorio.

#lazzarefelici #napoliMD18 #naPOli #WeToogether #vivianafalacekids #vimagazinekids #napolifashionkids