3 ottobre 2020 – Alessia Moio nuovamente in scena al chiostro di San Domenico Maggiore nella rassegna “Estate a Napoli”

Si avvia alla conclusione la Rassegna artistico-culturale “ESTATE A NAPOLI 2020” rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

La popolare cantante/attrice/musicista Alessia Moio, dopo innumerevoli teatri nel partenopeo, rintornerà in scena il 3 ottobre 2020 alle ore 21.00 al Chiostro di San Domenico Maggiore .

L’Interprete proporrà lo spettacolo “A voce ‘e Napule ” regia, costruzione e ricerca Ciro Ridolfini, le scenografie sono di Bruno De Luca arrangiamenti del M° Salvatore Baldares, Chitarre e grafica del M° Silvestro Russo, il tutto sarà impreziosito dalle ballerine del “centro studi Danza” Tersicore con le coreografie della M° Tiziana Lanzaro e la M°Antonella Amoroso. L’Associazione Primavera del Maestro Gianni Panachia sarà presente all’evento come patrocino morale.

Alessia Moio, poliedrica interprete, sa oscillare da studi per mandolino ad attente ed originali ricerche sui personaggi indiscussi del teatro, della canzone e della televisione. La sua grande voce ricca di espressività, vi aspetta il 3 ottobre 2020 alle ore 21:00 al Chiostro di San Domenico Maggiore.

Info e prenotazioni 333 / 3497857

Biglietto ingresso pp 10.00

Alessia Moio

Facebook: www.facebook.com/cantanteattricemandolinistatammorara

Youtube: www.youtube.com/channel/UCxs4dRDe-BXpRvK-RIGsouQ