SubCulture, in collaborazione con Rockalvi e Flava Beach, presenta per la prima volta in Campania, un evento imperdibile per gli amanti della musica elettronica: il live set del rinomato musicista e produttore Trentemøller. Questo artista è diventato uno dei pilastri della scena elettronica del XXI secolo. Sul palco, accompagnerà il pubblico in un’esperienza musicale unica, tra sonorità indie ed elettroniche, tratte dai brani del suo recente album caratterizzato da tonalità cupe e introspettive, attraverso influenze motorik, shoegaze, noise rock e pop elettronico.

L’appuntamento è fissato per sabato 9 settembre presso il suggestivo scenario di Flava Beach a Castel Volturno (CE), con l’apertura dei cancelli prevista per le 22:00. Il costo dell’ingresso è di 28,00 euro, oltre ai diritti di prevendita (acquistabili tramite il circuito TicketOne).

La serata si aprirà con il live elettronico dei Not Me But Us, un duo composto da Bruno Bavota e K-Conjong. Dopo i live, prenderà il via il tradizionale “Unconventional Party“, animato dai DJ set di Slevin Korei, Demon, Safiria e Whip.

Anders Trentemøller trasporterà il suo universo sonoro, ricco di atmosfere suggestive presenti nei suoi splendidi album, in una dimensione nuova, in cui l’indie si fonde con l’elettronica e il krautrock, creando un’esperienza straordinaria. Sul palco, sarà accompagnato da un’eclettica band composta dall’artista solista islandese Disa (voce e chitarra), Silas Tinglef (batteria), Brian Batz (chitarra e mente dietro la band dream pop/shoegaze Sleep Party People) e Jacob Haubjerg (basso), noto musicista degli Sleep Party People e dei Savage Rose, nonché progetto indie pop/post punk Lustre.

Il nuovo album di Trentemøller, “Memoria”, è stato appositamente concepito per esibirsi dal vivo, dopo un periodo di pausa. Durante il concerto, la band avrà l’accompagnamento dell’acclamato lighting designer Leroy Bennett (noto per il suo lavoro con artisti come Nine Inch Nails, Prince, Lady Gaga e Paul McCartney).

In un panorama in cui molti artisti seguono schemi di reinvenzione, Anders Trentemøller presenta un arco produttivo costante, giocando con ogni album come un capitolo successivo di una serie in evoluzione. Contrasti e paradossi sono esplorati con frequenza, insieme a temi legati alla reminiscenza e al ricordo, evitando però la nostalgia. Il suo ultimo album, “Memoria”, approfondisce e onora i canoni della narrazione, tra cui inventio, dispositio, elocutio e pronuntiatio.

Questo evento internazionale rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate per il pubblico campano, che raramente ha la possibilità di assistere a esibizioni di tale portata. In questa occasione, gli organizzatori hanno deciso di dare spazio ad una nuova band napoletana, i Not Me But Us, nati dall’unione di due nomi affermati a livello internazionale: Bruno Bavota (pianista e compositore che collabora con Temporary Residence e Believe Records) e Fabrizio Somma (compositore e producer noto con lo pseudonimo K-Conjog). Entrambi originari della zona del Vesuvio, si sono uniti nell’incantevole isola di Procida per un evento legato alla cultura, collaborando in un brano comune. La collaborazione si è sviluppata in modo naturale e giocoso, evolvendosi rapidamente in un progetto serio e complesso, che li ha portati a lavorare insieme in studio per diversi mesi. Il risultato è un album intitolato “Two”, che uscirà a marzo 2024, sotto l’acclamata etichetta londinese Sonic Cathedral.

Flava Beach: Viale Dante Alighieri, Castel Volturno (CE)

