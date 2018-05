Remo Anzovino Presentazione Nuovo Album “NOCTURNE” | 3 Maggio

Giovedì 3 maggio il pianista, compositore e avvocato REMO ANZOVINO, considerato fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica strumentale contemporanea, si esibirà in concerto alla Santeria Social Club di MILANO (Viale Toscana, 31 – ore 21.00) per presentare il suo ultimo album in studio “Nocturne” (Sony Music).

Sarà uno show emozionante: uno spettacolo multisensoriale che rappresenta il racconto di una notte che cambia la vita. Gli 88 tasti del pianoforte di Remo Anzovino, infatti, daranno vita a suoni delicati e violenti, impreziositi dai rumori della notte e da una scenografia composta da fasci di luce e di forme colorate creata ad hoc, per permettere allo spettatore di addentrarsi in un mondo parallelo denso di emozioni, nella storia, appunto, di una notte. Inoltre, per la prima volta l’artista eseguirà dal vivo “The Innocents“, tema principale della colonna sonora del docu-film “Van Gogh tra il grano e il cielo” e “Vincent” di Hitler contro Picasso e gli altri. L’ossessione nazista per l’arte”. Entrambi i docu film, di cui Remo Anzovino ha curato interamente la colonna sonora, stanno raccogliendo enormi consensi di critica e pubblico e sono stati riprogrammati nelle sale.

I biglietti in prevendita sono disponibili per il concerto di Milano su Mail Ticket (www.mailticket.it/evento/13208).

“Nocturne”, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming, oltre che in versione vinile (su doppio LP), è stato registrato tra Tokyo (JVC Victor Studio), Londra (Abbey Road), Parigi (Les Studios Saint Germain) e New York (Brooklyn Recording).

L’album è stato prodotto, registrato e mixato da Taketo Gohara, con gli arrangiamenti orchestrali di Stefano Nanni che ha anche diretto la London Session Orchestra. Tra i musicisti internazionali di grande livello che hanno prestato la loro sensibilità al progetto ci sono, tra gli altri, al violino cinese Masatsugu Shinozaki, primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Tokyo, l’armeno Vardan Grygorian, considerato tra i migliori interpreti mondiali di duduk, la francese Nadia Ratsimandresy, tra le maggiori virtuose al mondo di ondes martenot e Gianfranco Grisi, inventore del suo cristallarmonio ed insuperabile nell’arte di suonare il vetro.

Il brano “Galilei” estratto dall’album “Hallelujah“, visibile qui sotto ha superato i 200.000 streams su Spotify in tutto il mondo (USA, Uk, Canada, Olanda e Germania i primi 5 paesi per ascolti).

Remo Anzovino si divide tuttora tra lo studio di registrazione e lo studio legale, dove esercita la professione di avvocato penalista.

È nato nel 1976 a Pordenone da genitori napoletani. Si è laureato a 24 anni con lode nell’antica università di Bologna, ha intrapreso la carriera forense entrando nello studio milanese di uno dei massimi penalisti italiani e successivamente patrocinando centinaia di difese, attività che tuttora svolge. Ha composto le musiche per i maggiori capolavori del cinema muto (più di trenta pellicole) collaborando, con le più prestigiose cineteche e partecipando con colonne sonore di sua composizione ai principali Festival e rassegne internazionali. ll programma di Rai 3 Ballarò ha utilizzato spesso le sue melodie come commento musicale, e lo stesso ha fatto Otto e Mezzo su La7. Il suo primo album di inediti in piano solo è “Dispari” nel 2006, segue “Tabù” nel 2008, “Igloo” nel 2010 e l’ultimo “Viaggiatore Immobile” nel 2012. Ha all’attivo anche un disco live e i progetti speciali “L’Alba dei Tram – Dedicato a Pasolini” (2015) e “Fight for Freedom: Tribute to Muhammad Ali” con Roy Paci (2017). Ha curato la colonna sonora del docufilm “Canto alla Durata – omaggio a Peter Handke” uscito a settembre 2017. Recentemente l’artista ha firmato le colonne sonore del docu-film “Hitler contro Picasso e gli altri. L’ossessione nazista per l’arte” e del film “Van Gogh tra il grano e il cielo” uscito in anteprima mondiale nei cinema italiani il 9, 10, 11 aprile con replica nazionale il 22 e il 23 maggio).

www.remoanzovino.it

www.facebook.com/remoanzovino

Ufficio Stampa: Parole & Dintorni

Milano, 30 aprile 2018