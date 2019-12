Sabato 23 novembre ore 18,00 – Serata evento al Borgo Vergini – Musica, arte e spiritualità al Complesso Monumentale Vincenziano, visita guidata, concerto e degustazione.

Cosa fare a Napoli sabato 23 novembre 2019

L’evento visita-concerto-degustazione è proposto grazie alla collaborazione tra l’Associazione Getta la rete, il Trio musicale “PaVeGio” e i Padri Vincenziani di Napoli. L’evento si inserisce nella settimana in cui cade la festa di Santa Cecilia, il 22 novembre, patrona della musica e dei musicisti. E’ l’occasione migliore per chi vuole trascorrere una serata speciale con l’arte della musica, la spiritualità e la storia.

Concerto musicale del “Trio PaVeGio” nella splendida cornice della chiesa vanvitelliana di San Vincenzo de’ Paoli. Visita guidata nella Cappella delle Reliquie con l’ampolla del Sangue di san Gennaro ritrovata nel 2016. Degustazione finale per brindare alla musica e ai musicisti nella settimana di Santa Cecilia

Video: Chiesa di San Vincenzo ai Vergini – Paola Fiudi soprano, Veronica Menditto violino, Don Giovanni Varriale organo

Un appuntamento con l’arte della musica e la scoperta di una cappella incastonata in un complesso religioso sorprendente. La visita guidata sarà solo nella Cappella delle Reliquie, ed è una tappa intrisa di fascino, spiritualità e sorprese. Nel 2016 viene rinvenuta al suo interno una delle reliquie più importanti per la città di Napoli, una inedita terza ampolla contenente il Sangue del patrono san Gennaro, incredibilmente in stato di scioglimento. La riscoperta della preziosa reliquia fu opera dell’Associazione Getta la rete che insieme ai padri vincenziani collaborava alla sistemazione della cappella per riaprirla e renderla fruibile ai visitatori. Ma non solo questo, i sono esposti altri preziosi reliquiari, oggetti liturgici, e il leggendario quadro dell’Anima dannata la cui storia sarà raccontata durante la visita. In occasione dell’evento di sabato 23 novembre, in via eccezionale sarà esposto all’interno della cappella reliquiaria, un antico manoscritto facente parte della Biblioteca vincenziana.

Il concerto del “Trio PaVeGio“, con il soprano Paola Fiudi, la violinista Veronica Menditto e il maestro organista Don Giovanni Varriale. Il concerto sarà preceduto dalla visita guidata nella preziosa Cappella delle Reliquie dove è custodita la terza ampolla del Sangue di san Gennaro, il leggendario quadro dell’Anima dannata, e dove in via eccezionale sarà esposto un antico manoscritto.

In conclusione a tutti partecipanti sarà offerto un delizioso buffet salato, accompagnato da un calice di vino rosso/bianco campano.

INFO e PRENOTAZIONI:

E-mail: associazione@gettalarete.it

346.0784370 – 347.6065947 (Whatsapp e sms)

Visita guidata e concerto del Trio PaVeGio + degustazione

Via dei Vergini, 51 – Complesso Monumentale Vincenziano (Casa della Missione)

80137 Napoli

