SABATO 2 MARZO 2024 MILANO MEDIOLANUM FORUM

I biglietti in prevendita saranno disponibili su My Live Nation a partire dal martedì 29 agosto, mentre la vendita generale partirà il 1° settembre.

James Blunt e la sua band faranno vibrare l’Italia con un’esclusiva tappa al Mediolanum Forum di Milano, sabato 2 marzo 2024, nell’ambito del “Who We Used To Be Tour“, celebrativo dell’omonimo album in uscita il 27 ottobre.

La prevendita dei biglietti sarà accessibile agli utenti di My Live Nation dalle 10:00 di martedì 29 agosto. Per partecipare a questa fase esclusiva, basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

Dalle ore 10:00 di venerdì 1° settembre sarà aperta la vendita generale dei biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

“Non riesco a esprimere quanto sia felice di tornare in tour nel 2024”, afferma James. “L’esperienza di creare il mio nuovo album è stata incredibilmente appagante, e sono certo che alcune delle nuove canzoni vi faranno ballare. Non vedo l’ora di esibirle in una delle arene più vicine a voi”.

Prima del grande evento, James e la sua band regaleranno un assaggio del loro show live al “Radio 2 In The Park” presso il Victoria Park di Leicester, sabato 16 settembre 2023.

James Blunt è stato insignito di due BRIT Music Awards e due MTV Video Music Awards, ed è riconosciuto a livello internazionale per i successi come “You’re Beautiful” e “Bonfire Heart”.

Il primo singolo tratto dall’album, “Beside You”, rilasciato lo scorso 2 agosto, incarna lo stile tipico di James Blunt, con un ritmo allegro e coinvolgente. Il video, diretto da Craig Bingham, evoca ricordi del passato di James, mostrandolo in incontri con diverse versioni di sé stesso lungo la sua vita. Nel video, James accoglie queste versioni passate di sé mentre si impegna a andare avanti. Potete vedere il video di “Beside You” QUI.

“Who We Used To Be” rappresenta il suo primo album in studio dopo “Once Upon A Mind” del 2019, che raggiunse la top 3 delle classifiche britanniche. In questa nuova produzione, Blunt ha collaborato con rinomati produttori come Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. Recentemente, la sua raccolta “greatest hits”, intitolata “The Stars Beneath My Feet”, è stata certificata oro nel Regno Unito, con oltre 100.000 copie vendute. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web ufficiale di James Blunt all’indirizzo: https://jamesblunt.com/