Gianna Nannini: Fenomenale Tour 2018 – Ecco tutte le date italiane

GIANNA NANNINI non si ferma e dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, il suo FENOMENALE – IL TOUR continuerà con nuove date estive nelle location più prestigiose d’Italia e sarà anche protagonista dei festival più importanti d’Europa.

Ecco i primi appuntamenti in calendario: il 16 luglio a Pistoia (Piazza Duomo), il 21 luglio a Locarno (Moon & Stars Festival), l’8 agosto a Zofingen (Magic Night Festival), il 13 agosto a Follonica (Summer Festival), il 14 agosto a Forte dei Marmi – LU (Villa Bertelli) e il 16 agosto a Lecce (Parco Belloluogo).

FENOMENALE – IL TOUR vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

In questi speciali concerti estivi, che seguiranno gli appuntamenti nei più importanti palazzetti dello sport italiani che si avviano alla conclusione con gli ultimi live di Bari (18 aprile – Pala Florio), Eboli (19 aprile – Pala Sele), Acireale – CT (21 aprile, Pal’Art Hotel), Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti AMORE GIGANTE in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group saranno disponibili dalle ore 11.00 di martedì 17 aprile in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it), e a seguire in tutti i punti vendita autorizzati.

FENOMENALE – IL TOUR ESTATE 2018

Pistoia – 16 luglio (Piazza Duomo)

Locarno – 21 luglio (Moon & Stars Festival)

Zofingen – 8 agosto (Magic Night Festival)

Follonica – 13 agosto (Summer Festival)

Forte dei Marmi (LU) – 14 agosto (Villa Bertelli)

Lecce – 16 agosto (Parco Belloluogo

RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.

