Dopo i due concerti sold out, il primo a giugno all’Arena Flegrea e il secondo ad agosto in Piazza Plebiscito a Napoli, la band guidata da Dario Sansone, i Foja, è pronta a ritornare sul palco con la loro travolgente energia folk rock per altri 9 appuntamenti da non perdere.

A poche settimane dall’ultimo concerto tenutosi nella loro città, i Foja, dopo i primi sei concerti, proseguiranno con altri nove eventi live che vedranno Dario Sansone e i suoi compagni esibirsi in tutte le province della Campania, oltre ad un particolare concerto a Roma.

Dopo l’uscita dell’album “Miracoli e Rivoluzioni“, i Foja non si sono mai fermati, accumulando decine e decine di concerti da nord a sud dello stivale. Il fulcro principale delle loro performance è Napoli, dove hanno regalato memorabili spettacoli. Tra questi, il recente concerto tenutosi nella suggestiva Piazza Plebiscito per la rassegna “Restate a Napoli“, curata da Lello Arena. Questa performance ha raccolto un successo straordinario con diecimila spettatori, confermando ancora una volta l’importanza artistica di questa band amata dai fan e rispettata da grandi artisti del teatro napoletano. Isa Danieli, ad esempio, ha condiviso il prestigioso palco con loro.

La seconda parte del tour estivo, avviato di recente con i primi due concerti in Irpinia e Cilento, si estenderà dal 27 agosto all’inizio di ottobre. Questo segna il completamento di due anni di lavoro intensi per i Foja, iniziati con la pubblicazione del loro quarto album che ha ricevuto ampio consenso sia da parte del pubblico che della critica.

I Foja sono senza dubbio tra i principali esponenti del nuovo sound della tradizione folk napoletana, sia in Italia che all’estero. Oltre alla pubblicazione di quattro album in studio, hanno contribuito a colonne sonore di film d’animazione. Sono stati nominati per il David di Donatello e i Nastri d’Argento come miglior canzone originale. Inoltre, hanno collaborato con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze e Alejandro Romero, oltre ad artisti nazionali di spicco.

Di seguito le date del prossimo tour:

27 agosto – Letino (CE) – Complesso Sportivo Via del Campo – “Luoghi Fuori Luogo – Festival dell’Utopia”.

31 agosto – Grottolella (AV) – Piazza Don Annibale Morante – “Il Pasto della Salamandra – Festival di musica arte e cultura”.

2 settembre – Marigliano (NA) – Piazza Municipio – “Festa Patronale – Ri-vivi Marigliano”.

3 settembre – Polla (SA) – Piazza Padre Antonio Forte – con 99 Posse. “Un paese antico che guarda il futuro”.

8 settembre – Castellammare (NA) – Super Cinema – “Stabia d’Amare” – link per prenotazione fino ad esaurimento posti.

14 settembre – Arzano (NA) – Villa Comunale – “MusichiAmo – Musica per la pace”.

21 settembre – Roma – Piazza Vittorio – “Festa del tesseramento CGIL”.

23 settembre – Poggiomarino (NA) – “Street Food Fest”. 19 ottobre – Marcianise (CE) – Fine Tour – TBA.

Per scoprire tutti i videoclip dei Foja, visita: https://www.youtube.com/@FullHeads

FOJA – BIOGRAFIA BREVE

I Foja nascono nel 2006 e vantano quattro album in studio: ‘Na Storia Nova, Dimane Torna ‘O Sole, ‘O Treno Che Va e Miracoli e Rivoluzioni. Il loro secondo e terzo album li hanno fatti entrare nella cinquina finale delle Targhe Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Negli anni, i Foja hanno calcato prestigiosi palchi in Italia, riempiendo sempre le sale con spettacoli esaltanti. La loro musica è stata utilizzata in diverse pellicole di successo, ottenendo candidature al David di Donatello e ai Nastri d’Argento per la miglior canzone originale. La band ha collaborato con artisti nazionali e internazionali, raggiungendo una notevole risonanza. Nel 2022, hanno pubblicato l’album “Miracoli e Rivoluzioni”.

Sito ufficiale: https://www.instagram.com/fojaofficial/

Facebook: https://it-it.facebook.com/FojaOfficial/

YouTube: http://www.youtube.com/fojaofficialchannel

[Foto di Marco Carotenuto]