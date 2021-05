La leonessa del canto Alessia Moio al Maschio Angioino di Napoli il 29 e 30 maggio 2021

Napoli, Maggio dei Monumenti, rassegna organizzata dall’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Il 29 e 30 maggio 2021 la popolare cantante/attrice/musicista Alessia Moio sarà di scena presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino alle ore 19:00 dove un po’ prima e precisamente alle 16:30 si terrà per gli interessati una visita guidata del Dott. Marco Carrino per una approfondita conoscenza del castello.

“Nàpoles…Mi vida!” è il titolo che la Moio ha dato a questo racconto musicale su Napoli ed è proprio attraverso il canto e gli arrangiamenti, curati dal M° Fabiano Pappalardo, che il fruitore si immergerà in quella Napoli Aragonese, dove le lotte, i conflitti, le violenze, i soprusi videro un intero popolo riscattarsi con la preziosa canzone di Napoli.

Alessia Moio, individuando che Napoli, in tutti i suoi colori ha prediletto sempre i migliori, riscatta con “ Nàpoles… Mi vida!” l’eterno amore dei napoletani per la città.

Al pianoforte il M° Gabriella Acanfora, al clarinetto il M° Gabriele Carrannante e al Sax soprano il M° Fabiano Pappalardo presidente dell’Associazione “Hygge” infine con la partecipazione di Imma Mauriello.

Per info e prenotazioni 339/3528332

3272580343