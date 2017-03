SENHIT “La più internazionale delle artiste italiane” New Entry al #33 della classifica ufficiale UK di Music Week!

Il tour di SENHIT, “La più internazionale delle artiste italiane”, arrivato a Amsterdam, Parigi, Manchester, Londra e Berlino, ha suscitato l’interesse dei club che continuano a suonare il singolo “Living for the Week End” (il video: https://youtu.be/NuUclsWph2U) che entra nella classifica inglese Commercial Pop Club Chart di Music Week al 33° posto (dato diffusi oggi, lunedì 27 marzo, da Music Week http://www.musicweek.com/charts) con i remix di RICH B & PHIL MARRIOTT/JAY C & DANNY PHILLIPS!

Dopo il tour all’estero #HeyBuddyTour, la cantante italo-eritrea Senhit è al lavoro sul nuovo album di inediti “Hey Buddy” che uscirà a maggio.

L’album raccoglierà il repertorio inedito che in parte la cantante ha già presentato live in Italia e all’estero, come il brano “Rock Me Up”, di cui è co-autrice insieme a Steve Daly & Jon Keep, “Please Stay” prodotto da Tony Fennell, “Something On Your Mind” prodotto da Brian Higgins e “Living For The Weekend” ft. Marracash prodotto sempre da Brian Higgins.

Il singolo attualmente in radio in Italia è “Higher”, scritto dall’autore e produttore di San Francisco BUSBEE e prodotto da Corrado Rustici. A questo link il video, che ha superato 170 mila visualizzazioni:

Intanto è nata la pagina ufficiale di Instagram di Senhit, in cui la cantante racconta la sua vita in musica con il fedele cane Buddy, in una coinvolgente storia a fumetti ideata insieme a Federico Monzani. Link www.instagram.com/senhitofficial/

Senhit è “la più internazionale delle artiste italiane”, non solo per le sue origini, ma soprattutto per il suo background artistico e di vita vissuta, per il mood che la contraddistingue e per il sound dei suoi brani registrati oltremanica con produttori del calibro di Brian Higgins (che ha lavorato con Kylie Minogue, Pet Shop Boys e molte altre icone della scena inglese), Steve Daly & Jon Keep e busbee. Il frutto di queste esperienze prende forma nei concerti dal vivo, in cui Senhit porta sul palco un suono originale e tutta la sua energia. Sul sito ufficiale di Senhit si può ascoltare la web radio dell’artista www.senhitradio.com , un vero e proprio mondo musicale modellato da lei e un punto di riferimento per seguire la sua carriera artistica.

Nata e cresciuta a Bologna da genitori di origine eritrea, comincia la carriera artistica nei musical di Massimo Ranieri e di Disney on Broadway che le permettono di calcare grandi palchi e viaggiare molto, portando con sé la curiosità e l’amore per la vita, propri dell’Africa. Nel 2006 rientra in Italia ed inizia la carriera musicale da solista.

