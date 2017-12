SAL DA VINCI AL TEATRO AUGUSTEO CON LA NUOVA EDIZIONE DELLO SPETTACOLO “ITALIANO DI NAPOLI”.

La nuova edizione dello spettacolo musicale di Sal Da Vinci torna in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 22 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018. L’artista sarà quindi in scena durante le festività di Natale e la notte di Capodanno, con l’abituale spettacolo notturno del 1 gennaio 2018, il brindisi e il panettone.

“ITALIANO DI NAPOLI”, nuova edizione, è uno spettacolo nato da un’idea di Sal Da Vinci, scritto da Sal Da Vinci e Alessandro Siani, che ne cura la regia, ed è “Una riflessione sulla nostra identità di napoletani, di italiani, di cittadini della Repubblica dei sentimenti”.

Originale e coinvolgente è la colonna sonora dello spettacolo musicale, composta da successi e nuovi brani di Sal Da Vinci, senza tralasciare sorprendenti incursioni tratte dal repertorio vecchio e nuovo della musica italiana.

Ogni passaggio sarà lo spunto per una riflessione, un aneddoto, uno sketch. Ogni canzone sarà la tessera di un affascinante puzzle che diventa specchio dell’anima: l’artista sul palco sarà affiancato da Davide Marotta, Ernesto Lama, la talentosa Gaia Bassi e una nutrita compagnia composta da bravissimi attori e attrici, oltre che da un trascinante corpo di ballo e un’orchestra dal vivo composta da 6 musicisti. Insomma, la fabbrica dei sogni riapre.

“Italiano di Napoli” è un viaggio suggestivo e incantato che farà vibrare le corde del cuore.

Ideato da Sal Da Vinci.

Regia di Alessandro Siani.

Scritto da Alessandro Siani e Sal Da Vinci.

Nel cast Sal Da Vinci, Gaia Bassi, Ernesto Lama, Lello Radice, Davide Marotta, Francesco Da Vinci.

Corpo di ballo: Deborah Frittelli, Viola Capelli, Ilaria Cristiano, Martina Giacomini, Marco Pipani, Antonio Parisi, Salvatore Perugini, Tommaso Daigoro De Bernardi.

Collaborazione artistica di Ciro Villano.

Coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta.

Disegno luci di Francesco Adinolfi.

Scene di Roberto Crea.

Scenotecnica di Fratelli Giustiniani.

Ideazione costumi di Claudia Tortora.

Progettazione costumi di Daniela Antoci.

Sartoria di Romeo Gigli Plus ed “Elegantissimi”.

Make Up di Kriss Barone.

Produzione di Cose Production.

Note regia di Alessandro Siani

C’è un mondo dove la poesia e la musica si incontrano: il teatro! Un luogo vibrante e coinvolgente, le sue strade sono vissute da abitanti magici e surreali… le piazze ricche di saltimbanchi acrobati e voci della luna… e poi i vicoli stretti con muri antichi che si aprono verso il mare ossia verso l’infinito. In questo infinito si alterneranno le note, le canzoni e i racconti del protagonista e ideatore Sal Da Vinci. Un italiano di Napoli che attraverso la sua musica ci trascinerà verso un mondo più vero, senza pregiudizi nè differenze, perchè in fondo sono le differenze a renderci speciali. L’Italia non é uno stivale, ma un essere umano…le città sono gli organi vitali. Milano potrebbe essere il cervello…Roma l’anima e Napoli il cuore, ma tutto è nelle mani del pubblico. Si nelle mani, perché saranno i vostri applausi, i vostri silenzi e le vostre risate a decretare se per due ore avete vissuto una favola o per una volta e dico una volta, la realtà di questo pazzo paese può essere meravigliosa ad occhi aperti!

SAL DA VINCI – ITALIANO DI NAPOLI

AL TEATRO AUGUSTEO DI NAPOLI

22 dicembre 2017 – 07 gennaio 2018

Prezzi

Prezzo spettacolo: da € 25,00 a € 35,00

Prezzo a Capodanno: da € 40,00 a € 55,00

Spettacoli

VENERDÌ 22/12/2017 alle ore 21:00

SABATO 23/12/2017 alle ore 21:00

LUNEDÌ 25/12/2017 alle ore 21:00

MARTEDÌ 26/12/2017 alle ore 21:00

MARTEDÌ 26/12/2017 alle ore 18:00

MERCOLEDÌ 27/12/2017 alle ore 21:00

GIOVEDÌ 28/12/2017 alle ore 21:00

VENERDÌ 29/12/2017 alle ore 21:00

SABATO 30/12/2017 alle ore 21:00

LUNEDÌ 01/01/2018 alle ore 02:00

MERCOLEDÌ 03/01/2018 alle ore 18:00

DOMENICA 07/01/2018 alle ore 18:00

Maggiori informazioni sul sito www.teatroaugusteo.it