Noisy Naples Fest, LP in concerto Martedi 1 agosto alle ore 21,30 all’ETES Arena Flegrea,

Non poteva mancare al Noisy Naples Fest, LP in concerto Martedi 1 agosto alle ore 21,30 all’ETES Arena Flegrea, la voce più interessante del momento con origini in Sud Italia e tanta voglia di raccontarsi, attraverso le sue inimitabili melodie. Attesissima dal pubblico del Noisy Fest, che già si chiede cosa ascolterà in scaletta, e tra le ipotesi non possono mancare i successi Muddy Waters, Strange, Tightrope, Up Against Me, You Want It All, Other People, Switchblade, Death Valley, Levitator, Tokyo Sunrise, No Witness, Someday Lost on You Forever for Now, Into the Wild, anche se LP, ribelle e poliedrica potrebbe stupire anche con qualche sua composizione scritta per altri artisi.

Un successo quasi annunciato, grazie ai singoli composti negli anni per artisti come Cher e Rihanna, eppure la sua voce è andata oltre, un dono superiore alle aspettative, con i suoi quattro album pubblicati dal 2011 ad oggi, pezzi che portano il pubblico in delirio come Other People, Muddy Waters, Tightrope, Up Against Me o Strange, e soprattutto tanta grinta.

L’astro nascente della musica internazionale sarà a Napoli Martedi prossimo per iniziare al meglio l’Agosto Partenopeo, dopo i 3 Dischi di Platino del singolo Lost On You e l’oro di Other People, reduce dai concerti sold out registrati nelle date italiane di novembre ed aprile, LP continua senza tregua a regalare emozioni ai suoi fan con il Tour, giunto senza soluzione di continuità dall’inverno all’estate, dove spicca il nuovo strepitoso singolo: Strange.

Ma al di la dei gusti personali LP non passa inosservata, con il suo aspetto indefinito eppure incisivo, i capelli ricci ribelli, il look da dura e la voce graffiante, è richiamo e certezza di chi non teme il giudizio, perché certa della sua qualità musicale. E non si fa fatica a paragonarla ai grandi nomi rock al femminile degli anni settanta/ottanta. Tutto ciò fa del ritorno in Italia per la cantautrice americana, la celebrazione di un anno di successi, che permetterà di ascoltare dal vivo tutti i suoi successi. Basta conoscerne la storia recente per capirne il livello e le potenzialità, con Lost on You si è consacrata al grande pubblico durante la scorsa estate, raggiungendo la fama mondiale –Triplo Disco di Platino, medaglia d’oro nella classifica di iTunes Top Brani, primo nella classifica Airplay Radio, Top 10 Airplay TV, primo nella classifica Top 100 di Shazam Italia, quarto nella Top 10 Shazam Mondo. In seguito l’uscita del singolo Other People ha ribadito il talento di LP che in sole tre settimane dal lancio ha raggiunto la top 10 Airplay, Top 5 Shazam, Top 5 Radio e Top 5 ITunes Main Chart, per arrivare alla conquista del Disco d’oro.

Biglietti in ventida su www.etes.it, www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati: Cavea alta 30 Euro, Cavea bassa 40 Euro

