Napoli Underground – Interno Zero “TIME”

Nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna Napoli Underground che sempre più riscuote successo considerato il riscontro di pubblico sempre più numeroso ed entusiasta ad ogni evento incluso in cartellone. Il lavoro e l’impegno del team di Napoli Underground capitanato dai direttori artistici ed organizzatori Reika Hinch ed Andrea Bonetti continuano a produrre ottimi risultati ricevendo elogi dagli stessi artisti che riconoscono l’originalità del progetto, unico nel suo genere per la città partenopea. Ricordiamo che Napoli Underground nasce con l’obiettivo di aprire le porte dei teatri agli artisti campani che propongono progetti unici e interessanti ed è patrocinata dal Comune di Napoli e dall’Unicef.

Dicevamo del nuovo appuntamento, unico per il mese di marzo che si terrà il 24 alle ore 21,00 sempre al teatro “Il Primo” (Viale del Capricorno 4, 80131 – Napoli) e che vedrà protagonisti gli InternoZero al loro debutto assoluto nello spettacolo “Time”. La rappresentazione nasce dall’incontro umano e artistico tra gli InternoZero, gruppo musicale e Gennaro Morra, autore e narratore di storie. Il desiderio di sperimentare e fondere canzoni, poesie e prosa in un’unica narrazione è stato il motore che ha spinto la creazione di una storia raccontata alternando brevi monologhi, poesie e brani musicali.

Si dipana così la vicenda di un uomo alle prese con la fine del suo tempo, che non per forza vuol dire fine della vita, la morte. C’è un modo per restare vivi anche quando il corpo viene meno? Forse il protagonista troverà la risposta a questo dilemma, confrontandosi con i suoi fantasmi e la sua coscienza. Un confronto che vedrà alternarsi momenti tragici ad altri più leggeri e divertenti. In scena con gli InternoZero ci saranno gli attori Rosaria Reale e Roberto Savastano.

«Nell’ambiente musicale dell’underground partenopeo mi sembra manchi una proposta simile – afferma Gennaro Morra –. Quello che portiamo in scena non è un semplice contest live e nemmeno un musical, ma è il tentativo di raccontare una storia, cucendo tra loro le canzoni degli InternoZero intervallandole con brevi monologhi o con la poesia. Credo ne sia venuta fuori qualcosa di nuovo e interessante, un modo diverso di narrare una vicenda umana».

«Non vedevamo l’ora di far conoscere questo progetto al pubblico, ma uno spettacolo del genere non puoi pensare di portarlo nei locali, dove le persone chiacchierano e sono distratte da cibo e bevande varie – confessa Gianluca Aiello, leader degli

InternoZero e autore con Gennaro Morra dei monologhi dello spettacolo –. Per questo ringraziamo moltissimo “Napoli Underground”, per averci inserito nel cartellone di questa bellissima rassegna, dandoci la possibilità di portare “Time” in un teatro».

La rassegna è autoprodotta e per ogni evento inserito in cartellone è previsto, come forma d’accoglienza del pubblico, un “aperiground” che anticiperà l’inizio degli spettacoli.

