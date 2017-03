LA FORZA DEL DESTINO – ODISSEA MUSICALE DI VINICIO CAPOSSELA IL 3 GIUGNO AL TEATRO ROMANO DI VERONA in occasione del Festival della Bellezza

Il 3 giugno al Teatro Romano di Verona VINICIO CAPOSSELA presenta lo spettacolo “LA FORZA DEL DESTINO – Odissea musicale di Vinicio Capossela”, omaggio a Giuseppe Verdi, che intreccia canzoni originali con arie verdiane risalendo alle radici popolari del grande compositore.

Da domani, martedì 7 marzo, saranno aperte le prevendite per il concerto sui circuiti Ticketone e UniCredit.



La visionarietà poetica di Vinicio Capossela incontra così, ancora una volta, i capolavori di uno dei compositori più eseguiti al mondo, fondendo sonorità fragorose, ritmi mediterranei, pantomime circensi e atmosfere crepuscolari con le melodie immortali del Maestro e le storie senza tempo dei protagonisti delle sue opere. Il concerto si inserisce all’interno del Festival della Bellezza.



«”La Forza”, come viene usualmente abbreviata, mi è simpatica a pelle, primo perché dicono porti sfortuna, ma soprattutto perché obbedisce a uno dei miei principi: ottenere il massimo del risultato con il massimo dello sforzo – racconta Vinicio Capossela – La sua esecuzione richiede un coro e sei cantanti di eccezionale bravura, difficoltà di allestimento per via della trama e insomma tutte cose che la rendono molto costosa da allestire, e, sebbene sia un titolo piuttosto popolare, ha avuto pochissima discografia… e non perché sia difficile, anzi, alterna momenti sublimi a pagine che i critici definiscono quasi improvvisate. Inoltre va spesso soggetta a tagli, perché c’è dell’Inutile. E qui un altro tema che mi è caro: la conquista dell’Inutile. Così è anche questo mio modesto tentativo di dare corso alla possibilità di avvicinarsi in qualche modo all’opera del grande Maestro, al monumento nazionale della musica italiana, Giuseppe Verdi. Un nome che fa quasi tremare i polsi e cercarsi in tasca a chi da bambino era abituato a vederlo stampato sulla banconota più diffusa… le mille lire…».

Continua intanto il tour di Vinicio Capossela “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi”, con cui l’artista porta nei teatri d’Italia la seconda parte del suo ultimo album “Canzoni della Cupa” e brani di repertorio legati a doppio filo all’immaginario oscuro e misterioso dell’Ombra.

Di seguito le prossime date del tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” (prodotto e organizzato da F&P Group): oggi 6 MARZO al Politeama Greco di LECCE, il 7 MARZO al Teatro Team di BARI, il 9 MARZO al Teatro Metropolitan di CATANIA, il 12 MARZO al Teatro Cilea di REGGIO CALABRIA, il 13 MARZO al Teatro Rendano di COSENZA, il 15 MARZO al Teatro Augusteo di NAPOLI, il 18 MARZO al Teatro Lyrick di ASSISI, il 19 MARZO al Teatro Goldoni di LIVORNO, il 21 MARZO al Teatro Valli di REGGIO EMILIA, il 23 MARZO al Teatro Openjobmetis di VARESE, il 24 MARZO al Nuovo Giovanni da Udine di UDINE, il 27 MARZO all’Auditorium Santa Chiara di TRENTO, il 29 MARZO al Teatro Coccia di NOVARA, il 30 MARZO al Teatro Civico di LA SPEZIA, il 2 APRILE al Teatro Verdi di FIRENZE, il 4 APRILE al Teatro Regio di PARMA, il 5 APRILE al Teatro delle Muse di ANCONA e il 10 APRILE all’Auditorium Parco della Musica di ROMA.

