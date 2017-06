Greta & The Wheels – Darwin (official video)

Greta & The Wheels – Darwin. OFFICIAL VIDEO

Il gruppo, che per il momento ha scelto di autoprodursi, è nato dall’incontro e dall’amicizia tra la giovanissima Greta Zuccoli (voce), Lorenzo Campese (tastiere e voce) ed Emiliano Attolini (chitarre) a cui si aggiungono Marco Maiolino (basso), Carlo Di Gennaro (batteria) e Caterina Bianco (violini). Il primo singolo estratto dal nuovo EP è intitolato Darwin ed è accompagnato da un particolare videoclip firmato da Alessandro Freschi. Darwin rappresenta un sogno, un viaggio surreale attraverso il tempo e lo spazio. Greta vola sul quadrante di un orologio, riconosce il futuro e il passato, il grande e il minuscolo, il pienissimo e il vuoto, fino a unirli alla vigilia del risveglio in un’unica eterna domanda: dove sono finiti gli umani?

A film by Alessandro Freschi (Fré).

Greta Zuccoli (vocals)

Lorenzo Campese (keyboards and vocals)

Emiliano Attolini (guitar, ukulele)

Marco Maiolino (bass)

Carlo Di Gennaro (loops)

Ilaria Venuto (violins)

Luca Cappuccio (cello)

Mix & Mastering by Carlo Di Gennaro and Michele Signore

Recorded at Kammermuzak Studios, Naples, Italy

Written, arranged and produced by Greta & The Wheels

Graphics by Alessandro Freschi (Fré)

Contact us: gretaandthewheels@gmail.com

Facebook page: https://www.facebook.com/gretaandthew…