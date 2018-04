NOEMI: da oggi online il video del brano “PORCELLANA”

Da oggi, lunedì 16 aprile, è online il video del brano “PORCELLANA”, il nuovo singolo di NOEMI estratto dall’album d’inediti “LA LUNA” (Sony Music), in radio da pochi giorni. Il video, diretto da Fabrizio Cestari, è visibile da questa mattina. Porcellana (Ecco il testo su rockol.it ),è stato scritto da Emiliano Cecere e Diego Calvetti e affronta con tatto e delicatezza un tema molto diffuso e personale come quello degli attacchi di panico.



Noemi lo descrive così: “Ci potrebbero essere mille e un modo per raccontare gli attacchi di panico in musica ed io mi sento ferrata sull’argomento. Il titolo rimanda all’immagine della testa fragile come la Porcellana che esprime benissimo come ci si possa sentire in quei momenti dove le emozioni prendono il sopravvento, facendoti sentire nuda e fragile”.

Da fine maggio Noemi tornerà live con “LA LUNA – TOUR”, queste le date:

25 MAGGIO – La Città del Teatro e della Cultura – CASCINA (DATA ZERO)

29 MAGGIO – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

30 MAGGIO – Auditorium Parco della Musica – ROMA

1 GIUGNO – Palais – SAINT VINCENT (AO) – NUOVA DATA

1 LUGLIO – Largo di Porta Grande – CASTELLANA GROTTE (BA) – NUOVA DATA

22 LUGLIO – Piazza Salandra – NARDÒ (LE) – NUOVA DATA

29 LUGLIO – Suoni dal Monviso – SANFRONT – PIAN PILUN (CN) – NUOVA DATA

5 AGOSTO – Piazza Kennedy – PAGLIARE DEL TRONTO (AP) – NUOVA DATA

I biglietti per le date, prodotte e organizzate da F&P Group, sono disponibili in prevendita su TicketOne (www.ticketone.it) e nei punti vendita abituali (info: www.fepgroup.it).

RTL 102.5 è media partner del tour.

L’album “LA LUNA” arriva a due anni distanza dall’ultimo “Cuore d’artista” ed è composto da 13 brani inediti, tra cui “Non smettere mai di cercarmi”, canzone presentata sul palco della 68a edizione del Festival di Sanremo.

“Tra i tanti motivi per cui ho scelto il titolo “La Luna” è perché, come dice Vasco Rossi in «Dillo alla luna», mi piace l’idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna. E poi anche perché la Luna è un po’ diva, proprio come voglio vivere anch’io questo album.”

Il disco vanta alcune collaborazioni importanti tra cui quella con Francesco Tricarico che ha scritto per lei il brano dall’impronta blues/rock “La Luna Storta”; Tommaso Paradiso che firma “Autunno” e Giuseppe Anastasi che le ha regalato il brano “L’attrazione”. Presente in tutto l’album con la sua anima e la sua eredità anche Lucio Dalla: Noemi lo rievoca nella scrittura e nella produzione di “Oggi non esisto per nessuno” e in “Domani”, arrangiato con il celebre produttore Celso Valli.

“La Luna” è un album variegato e versatile, in cui convivono diversi arrangiamenti e generi: il rock, l’elettronica, ma anche il blues, il cantautorato e perfino il country come in “My good, bad and ugly”. Un disco molto femminile, coraggioso e sentito, dove una Noemi inedita si rimette in gioco sperimentando nuove sonorità e rivelando al pubblico lati inaspettati.

