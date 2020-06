JOHN LEGEND IL 19 GIUGNO ESCE IL NUOVO ALBUM “BIGGER LOVE” già disponibile in pre-order DOMENICA 17 MAGGIO OSPITE DI FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” È in radio il singolo “Bigger love”

Uscirà il 19 giugno “BIGGER LOVE” (Columbia Records), il nuovo album di inediti del poliedrico artista JOHN LEGEND. L’album è già disponibile in pre-order al seguente link: https://SMI.lnk.to/biggerlove

La super star americana, inoltre, domenica 17 maggio sarà ospite in esclusiva di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, in prima serata su Rai 2.

L’album prende il nome dall’omonimo singolo attualmente in radio, “BIGGER LOVE”, di cui è stato recentemente pubblicato il video diretto da Mishka Kornai : https://youtu.be/mR7aJc5lanc

“Il video è stato realizzato per celebrare insieme l’amore, la speranza e la resilienza”, racconta Legend. “Stiamo usando la tecnologia per rimanere in contatto e per trovare modi creativi per reagire. Volevamo che il video fosse un grande abbraccio collettivo per tutte le persone nel mondo che stanno cercando di rimanere in contatto con la propria famiglia, di aiutare i propri vicini o anche semplicemente di trovare un momento di pausa per scatenarsi in un ballo, nonostante il momento folle in cui siamo immersi”.

I fan da tutte le parti del mondo hanno inviato le loro clip da utilizzare nel video; il risultato è una sorta di viaggio all’insegna di messaggi personali, telefonate e video sui social media di varie persone, che mettono in evidenza i diversi modi in cui si resta connessi gli uni agli altri e con cui si diffonde l’amore in questi tempi così difficili.

Scritta da Legend insieme a Ryan Tedder, Zach Skelton e Cautious Clay, “Bigger Love” segue la pubblicazione di “Actions” e di “Conversations In The Dark”, entrambi inclusi nel nuovo disco della star internazionale.

John Legend negli anni ha conquistato 11 Grammy Awards, un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award, rendendolo così il primo uomo afro-americano ad essersi aggiudicato un EGOT. John Legend ha pubblicato 6 album, Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), e A Legendary Christmas (2018).

È stato parte del cast di “Jesus Christ Superstar Live in Concert” nel 2018, vincendo un Emmy per Outstanding Variety Special e aggiudicandosi una nomination per Outstanding Lead Actor (Limited Series).

Legend si è unito alla 16° edizione del programma “The Voice” nel 2019, vincendo con Maelyn Jarmon, ed è al momento impegnato come giudice anche nella 17° edizione.

Come filantropo, Legend nel 2015 ha dato inizio alla campagna #FREEAMERICA, per aprire un confronto riguardo alla giustizia americana.