Il nuovo inedito di Britney Spears “Swimming in the stars”

È uscito a sorpresa, il giorno del suo compleanno, “Swimming In The Stars” brano inedito dell’icona pop multiplatino Britney Spears!

La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà contenuta nella nuova versione deluxe disponibile in vinile in edizione limitata del disco “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK).

Il vinile, già in pre-order (https://britneyspears.lnk.to/GloryDeluxe), è disponibile.

Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Solo negli Stati Uniti, secondo la Nielsen Music, ha venduto più di 70 milioni di album e brani. Nata nel Mississippi e cresciuta in Louisiana, Britney Spears è diventata celebre da adolescente con il primo singolo “…Baby One More Time”, un successo internazionale che ha raggiunto il #1 della classifica Billboard Hot 100 vendendo oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, tanto da conquistare ben 14 certificazioni platino solo in America. Nella sua carriera vanta innumerevoli premi e riconoscimenti, tra cui 7 Billboard Music Awards e 1 Billboard’s Millennium Award, che riconoscono gli eccezionali successi del suo percorso musicale e la sua grande influenza nell’industria musicale, nonché 1 American Music Award e l’ambito MTV Video Vanguard Award nel 2011. Britney Spears ha debuttato al #1 della classifica Billboard 200 con ben 6 album e vanta 34 singoli nella Top 40 della classifica Billboard Hot 100, 4 dei quali entrati direttamente alla #1. È stata nominata 7 volte ai Grammy Awards e ne ha vinto 1 come “Best Dance Recording” nel 2005. Non solo la musica di Britney è diventata la colonna sonora della vita di moltissime persone, ma la popstar si è fatta da sempre sostenitrice della comunità LGBTQ, dalle proposte legislative americane DREAM Act alla anti-transgender in Texas. A tal proposito, nel 2018 ha ricevuto il premio GLAAD’s Vanguard Award, che viene assegnato ai professionisti dei media che hanno fatto la differenza nel promuovere l’uguaglianza e l’accettazione delle persone LGBTQ. Dopo la sua residency a Las Vegas “Britney: Piece Of Me” al Planet Hollywood Resort & Casino, Britney ha portato il suo show in un tour mondiale nell’estate del 2018. Da oltre un decennio Britney crea fragranze disponibili in oltre 85 paesi in tutto il mondo.

