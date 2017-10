Ylenia Lucisano – Venerdì 22 settembre in concerto all “A Milano” Feat Renato Caruso

Dopo essersi esibita sul palco dell’Arena di Verona in occasione della serata finale di Festival Show, venerdì, 22 settembre, YLENIA LUCISANO sarà in concerto all’ “A Milano” (via Papa Gregorio XIV, 16 – inizio concerto ore 22.00 – ingresso libero con consumazione obbligatoria) per presentare dal vivo alcuni brani del suo repertorio, tra cui l’ultimo singolo “SOLO UN BACIO”, oltre ad alcune cover di grandi artisti italiani e internazionali. Sul palco sarà accompagnata dal chitarrista Renato Caruso.

“SOLO UN BACIO” (scritto da Davide Sartore, Diego Ceccon, Emilio Munda, Piero Romitelli e prodotto da quest’ultimi due e distribuito da A1 Entertainment) è accompagnato da un video “social”, diretto da TAIYO YAMANOUCHI, in arte “HYST.

Solo un bacio (Official Video) by Ylenia Lucisano on VEVO.

«I baci creano dipendenza, come le belle canzoni – racconta Ylenia Lucisano – come la musica il bacio è lo strumento di comunicazione più puro e spontaneo che esista ed esattamente come la musica è universale, per questo motivo ho deciso di renderlo protagonista di questo mio nuovo brano. “Solo un bacio” è un brano che parla di questo gesto così spontaneo nell’era dei social ed è per questo che anche nel video ho voluto raccogliere questi istanti di vita, piccoli gesti d’amore che spesso oggi ci piace condividere col resto del mondo!»

Ylenia Lucisano è una cantautrice pop-folk nata in Calabria nel 1989. Nell’aprile 2014 esce il suo disco d’esordio “Piccolo Universo” (Bollettino Edizioni Musicali / Artist First) nel quale ha collaborato con autori come Pacifico. Il disco che contiene, tra gli altri, anche tre brani in dialetto calabrese ha vinto il Premio Lunezia (categoria “Nuove Stelle”). Nel 2015 si esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Nell’estate del 2015 pubblica un nuovo singolo “Improvviseremo Ancora” (scritto insieme al cantautore Zibba) e si esibisce come opening act di due date del “Vivavoce Tour” di Francesco De Gregori e di due date del “Ma che vita la mia tour” di Roby Facchinetti. A dicembre dello stesso anno vince il premio “Capri Exploit Award” come giovane promessa della musica italiana e ritira il premio a Capri in occasione del “Capri Hollywood 2015 – The International Film Festival”. Nel 2016 pubblica il singolo “Stanotte” (testo e musica di Giuseppe Anastasi). Sempre nel 2016, con il brano “Riverbero”, Ylenia partecipa alle selezioni ed è tra gli 8 vincitori di Area Sanremo. A giugno 2017 pubblica il brano “SOLO UN BACIO” e nel corso dell’estate lo presenta live sul palco di tre tappe di Festival Show, il festival itinerante dell’estate italiana organizzato da Radio Birikina e Radio Bellla & Monella, compresa la serata finale che si è tenuta i primi di settembre all’Arena di Verona.

www.ylenialucisano.com

www.twitter.com/YleniaLucisano

www.youtube.com/YleniaLucisanoVEVO

https://www.facebook.com/YleniaLucisanoOfficial

http://instagram.com/ylenialucisano