Lo Stato Sociale – Una Vita in Vacanza / AL #1 DELLA CLASSIFICA DEI SINGOLI FIMI/GFK

“Una vita in vacanza ”, la canzone con cui Lo Stato Sociale ha conquistato pubblico e critica, guadagnandosi il podio del 68° Festival della Canzone Italiana e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, è al primo posto della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti della settimana.

Un nuovo record per questo brano che a una settimana dall’uscita ha già raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube.

“Una vita in vacanza” è una riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i regaz mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l’individuo con la sua professione. Il brano è il racconto epico dello scontro fra il lavoro e la sua nemesi di sempre; la vacanza. Attraverso un elenco di professioni improbabili, il collettivo vuole spingere il pubblico a interrogarsi sui perché della nostra ricerca di definizione attraverso le scelte professionali.

“Una vita in vacanza” è contenuto in “Primati”, il nuovo progetto discografico del collettivo bolognese uscito lo scorso 9 febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi. “Primati” è la prima “raccolta differenziata” della band con i singoli che hanno segnato il percorso del gruppo dall’esordio fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e anche gli inediti “Fare mattina”, “Facile” feat. Luca Carboni e una nuova versione di “Sono così indie”.

“Primati” contiene anche il DVD con i film dei due concerti nei palasport: “L’ultimo concerto da gran fenomeni” del 21 novembre 2015 al PalaDozza di Bologna e “Un bel concerto da mitomani” del 22 aprile 2017 al Forum di Assago. Entrambi sono stati diretti da Paolo Santamaria e prodotti da Garrincha Dischi e Muse-X. I due film contengono l’esecuzione dal vivo di 41 brani con numerosi ospiti.

Lo Stato Sociale è:

Alberto “Albi” Cazzola (voce, basso), Francesco “Checco” Draicchio (voce, sintetizzatori, percussioni), Lodovico “Lodo” Guenzi (voce, chitarra, pianoforte), Alberto “Bebo” Guidetti (voce, drum machines, programmazioni), Enrico “Carota” Roberto (voce, sintetizzatori, pianoforte, rhodes, programmazioni)