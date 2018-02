“Salvatore Gisonna Show” dal 16 al 18 febbraio” – Napoli Teatro Bolivar

Spettacolo in due atti, una cab-commedia dove Salvatore accompagnato da video ci porta nel mondo moderno, e tutte le difficoltà che incontrano i quarantenni e oltre a sentirsi inadeguati in questa realtà che va sempre avanti e diventa sempre più tecnologica.

Si ricerca in maniera spasmodica di stare al passo con i tempi e di seguire le mode, anche le più strampalate.

Uno spettacolo divertente, nel quale Salvatore sarà accompagnato sul palco da Luca De Marino, che ormai lo segue da anni, che fa da spalla e da presentatore dello spettacolo, dal bravissimo ed eclettico attore Marco Palmieri, che vestirà i panni di un improbabile custode del teatro con le manie di protagonismo, ci saranno l’attore Michele Di Fiore e la cantante Giusy Barone e soprattutto ci sarà il pubblico che nello spettacolo avrà un ruolo fondamentale, infatti, sarà non solo spettatore ma anche protagonista dello spettacolo.

Non mancheranno i momenti di riflessione e di poesia, il tutto per uno spettacolo davvero divertente ed originale nel suo genere.

Regia: S. Gisonna

Cast: Salvatore Gisonna, Luca De Marino, Michele De Rosa, Marco Palmieri, Giusy Barone

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SalvatoreGisonnaOfficial/