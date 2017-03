NICCOLÒ FABI: da giugno a settembre live sui migliori palchi estivi italiani per FESTAGGIARE 20 ANNI DI CARRIERA e il 26 NOVEMBRE al PALALOTTOMATICA di ROMA per un CONCERTO UNICO e SPECIALE!

DA GIUGNO A SETTEMBRE SUI MIGLIORI PALCHI ESTIVI ITALIANI PER FESTEGGIARE 20 ANNI DI CARRIERA

26 NOVEMBRE – PALALOTTOMATICA – ROMA / UN CONCERTO UNICO E SPECIALE

I biglietti saranno in prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 15 MARZO



“DIVENTI INVENTI 1997-2017” è il progetto-racconto con cui NICCOLÒ FABI celebrerà i suoi 20 ANNI DI CARRIERA.

Per il cantautore romano il 2017 sarà infatti un anno di grandi festeggiamenti, che inizieranno con un tour che da giugno a settembre lo vedrà calcare i migliori palchi italiani estivi, per raccontare dal vivo il suo percorso artistico e musicale, e che culmineranno nel concerto unico e speciale del 26 NOVEMBRE, in cui per la prima volta Niccolò Fabi affronterà da protagonista il palco del PALALOTTOMATICA di ROMA.

Queste le prime date confermate del tour estivo, prodotto da Barley Arts e Ovest: il 28 GIUGNO nella piazza dei Martiri di CARPI (MO) all’interno del CARPI SUMMER FEST, il 30 GIUGNO a CASTEL SANT’ELMO di NAPOLI, il 6 LUGLIO al CARROPONTE di Sesto San Giovanni – MILANO, il 7 LUGLIO al CASTELLO SCALIGERO di VILLAFRANCA (VR), l’8 LUGLIO nella Piazzetta Reale di TORINO per il FESTIVAL D’ESTATE, il 13 LUGLIO in PIAZZA DUOMO a PISTOIA per il PISTOIA BLUES, protagonista della quinta edizione della Notte Rossa (la manifestazione organizzata da Pistoia Blues ed Avis Pistoia), il 22 LUGLIO all’ANFITEATRO DEL VITTORIALE di GARDONE RIVIERA (BS) per il Festival TENER-A-MENTE, il 6 AGOSTO all’ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO di ZAFFERANA ETNEA (CT), il 12 AGOSTO al LOCUS FESTIVAL di LOCOROTONDO (BA), il 26 AGOSTO allo SFERISTERIO di MACERATA. I festeggiamenti si chiuderanno il 26 NOVEMBRE con un concerto unico al PALALOTTOMATICA di ROMA.

I biglietti per le date di Roma, Carpi, Napoli, Villafranca, Pistoia, Gardone Riviera e Locorotondo saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 15 marzo. Verranno aperte prossimamente le prevendite per le date di Torino e Zafferana Etnea.

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 1 raccolta ufficiale, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”, che da lui stesso è stato definito il disco che avrebbe sempre voluto scrivere.

Così Niccolò Fabi commenta sui suoi social: “[…] Pur sfuggendo per quanto posso alla dittatura moderna dei numeri volevo avvertirvi che sto per capitolare di fronte ai festeggiamenti per il ventennale. Dopo quindici anni di canzoni private il mio primo disco “il giardiniere” veniva pubblicato nel 1997, venti anni fa per l’appunto. Ho sempre dribblato come potevo appendimenti di medaglie et similaria perchè li ho sempre masochisticamente considerati un ostacolo al miglioramento. Ma da uomo oramai di mezza età sto imparando ad abbandonarmi al godimento. E quindi che festa sia. […] Ci sarà quindi un tour estivo che si concluderà a novembre in un festone nella mia città. Il luogo è sicuramente roboante e sovradimensionato per me: il PalaLottomatica, ma come romano volente o nolente è il posto simbolo di tutti i concerti più importanti a cui ho assistito nella mia vita. Diventi Inventi è anche il racconto di quello che un musico può diventare continuando a inventare per vent’anni, il tentativo ostinato di cercare di piacersi. Dopo l’estate uscirà dunque una qualche forma di contenitore con al suo interno il mio “canzoniere”. Una raccolta inevitabilmente un po’ antologica ma mi auguro sfiziosa di ciò che il cantautore Fabi e la sua creatività riuscirono a fare a cavallo tra il secondo e il terzo millennio […]”.

Cantautore, produttore e polistrumentista Niccolò Fabi negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica sia in termini performativi con appuntamenti all’interno di rassegne culturali che in chiave formativa, è attualmente docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini. Impegnato nel sociale, il cantautore continua attivamente la collaborazione con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm e recentemente ha scritto insieme al geologo Mario Tozzi lo spettacolo “Musica Sostenibile”, indirizzato alla comprensione e alla divulgazione di tematiche ambientali, spesso dimenticate.

www.niccolofabi.it – www.facebook.com/niccolofabimusic/