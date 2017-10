L’AURA: domani showcase live di presentazione del nuovo disco “Il Contrario dell’Amore”

Domani, mercoledì 20 settembre, presso la Terrazza Aperol di MILANO (Piazza Duomo angolo Galleria Vittorio Emanuele – 1° piano de Il Mercato del Duomo – ore 18.30 – ingresso gratuito su lista www.terrazzaaperol.it/it/evento/322/laura-il-contrario-dellamore-live-showcase), L’AURA presenterà in anteprima assoluta alcuni brani tratti dal nuovo disco di inediti, “IL CONTRARIO DELL’AMORE” (Time Records), in uscita venerdì 22 settembre.



Lo showcase, presentato da Rudy Zerbi, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo l’incredibile voce di L’Aura e la sua nuova musica.

Dal 22 settembre L’AURA sarà impegnata in un instore tour per presentare “Il Contrario dell’Amore”, queste le date: il 22 settembre al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a MILANO (ore 17.00), il 23 settembre al Mondadori Megastore di TORINO (ore 17.00 – Via Monte di Pietà 2 ang. Via Roma), il 25 settembre alla Discoteca Laziale di ROMA (ore 18.30) e il 26 settembre al Mondadori Bookstore di NAPOLI (ore 18.30 – Piazza Vanvitelli, 10).

L’album “Il contrario dell’amore” è già disponibile in pre-order su iTunes al link https://itunes.apple.com/it/album/il-contrario-dellamore/id1267405639: tutti coloro che lo acquistano ricevono subito come instat gratification i brani “L’amore resta se c’è una fine”, “Il Pane e il Vino”, “Unfair” oltre ai singoli “La Meccanica del Cuore“, la sua versione inglese “Apologize”, il primo estratto dal disco, “I’m An Alcoholic“.

È possibile inoltre preordinare a questo link http://bit.ly/LAura-ICDA, sul sito di Music First, le copie fisiche dell’album, autografate in edizione limitata.

Dopo sei anni di assenza, l’artista bresciana dall’inconfondibile voce sognante è pronta a pubblicare “Il contrario dell’amore”, un concept album ispirato alla musica degli anni ’60, ’70 e ’90, un vero e proprio viaggio attraverso le epoche più significative per la musica pop-rock.

Questa la tracklist de “Il contrario dell’amore”: “Another bad rainy day”, “La Meccanica del cuore”, “I’m an alcoholic”, “Cose così”, “Il Pane e il vino”, “Unfair”, “L’Amore resta se c’è una fine”, “Quest’estate finirà”, “What makes you a man”, “Portami via” feat Gnu Quartet, “The Fear”, “The Bad side”, “Apologize”.

È attualmente in rotazione radiofonica il singolo “LA MECCANICA DEL CUORE”. Il brano è al numero 2 della Classifica Radio Label Indipendenti di EarOne per la settimana 36 e al numero 31 della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio per la settimana 36. Il singolo è inoltre già presente da tre settimane nella classifica Italia Future Hits di Shazam.

È online il video de “La meccanica del cuore”, diretto da Michele Piazza, che trasforma in immagini l’atmosfera anni’60 del brano, creando un connubio perfetto tra il sound retrò del singolo e l’ambientazione di ispirazione vintage del video.

L’AURA, da sempre supporter dei diritti della comunità LGBT, ha scelto una donna per interpretare la controparte maschile nel video: «Ho affidato ad Alice Ciccola il ruolo di un partner-robot – commenta L’AURA – un’amante dal cuore meccanico in grado di soddisfare ogni mio desiderio. Il capovolgimento dei ruoli sul finale del video è la rappresentazione di un gioco che spesso viene attuato inconsciamente da ognuno dei partner all’interno di qualunque tipo di relazione sentimentale. Mi piace il contrasto che si crea fra l’atmosfera conservatrice degli anni ’60 e una storia tipicamente contemporanea. È la rappresentazione visiva del concetto che permea l’intero album: cercare di rendere attuale il passato, e contestualizzare il presente in una dimensione senza tempo».

Dopo il brano “I’m An Alcoholic”, primo singolo estratto dal nuovo album, arriva ora “La meccanica del cuore”, scritto dalla stessa L’Aura e prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti (già al fianco di Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Elisa e molti altri) e mixato da Michael Brauer (che ha collaborato tra gli altri con Coldplay, John Mayer, Regina Spector, Paul McCartney).

Tre album e una raccolta all’attivo, diversi singoli di grande successo e prestigiose collaborazioni. Laura Abela, nota come L’Aura, è sicuramente una delle artiste più interessanti del panorama italiano, grazie anche al suo poliedrico talento di compositrice, pianista e cantante. La sua voce sognante e dolcemente potente è in grado di creare ogni volta atmosfere sofisticate che incantano per la loro bellezza.

