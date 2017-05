Killer4 – E’ uscito il nuovo Ep

I Killer4 (Killerfour) nascono nel novembre del 2015. Ad Alessio (basso) e Roberto (chitarra) già attivi musicalmente con precedenti progetti si aggiungono Dario (voce e chitarra) e Russell (batteria). L’affinità musicale dei componenti e la progettualità comune fanno si che costoro diano subito vita ad un primo ep omonimo. A giugno del medesimo anno i Killer4 siglano un contratto con la label Sliptricks Records, etichetta americana dedita prevalentemente a sonorità metal ed affini, con sedi, oltre che negli USA, anche in Italia, Europa (Lettonia) e Giappone.

Nel frattempo la band prosegue in studio la sua attività di creazione musicale e nel contempo inizia ad uscire live nei clubs e pubs della zona Piacenza-Pavia-Milano con la volontà di confrontarsi continuamente con un pubblico differente e di ampliare ed abbracciare nuovi territori nei quali esibirsi.A settembre, nell’ambito della programmazione prevista dall’etichetta, i Killer4 hanno suonato in Lettonia un mini-tour di tre date e nel contempo hanno effettuato le riprese del video di Run Away, singolo estratto dall’ep omonimo la cui uscita è avvenuta nel mese di novembre 2016 unitamente al videoclip medesimo supportati entrambi dall’attività di promozione e distribuzione worldwide della label.

Link al video di Run Away: https://www.youtube.com/watch?v=5K_2Pwhe3y8

A dicembre si segnala un ulteriore mini-tour a Roma e zone limitrofe con date sia in locali della capitale sia presso stazioni radio, arrivando così a totalizzare complessivamente una ventina di date live nel corso del secondo semestre 2016.

Presentazione di Killer4

Il disco dal titolo omonimo (KIller4) contiene cinque tracce di rock estremamente diretto ed è stato prodotto e registrato da Riccardo Demarosi e Killer4 presso il Dancetool Studio di Piacenza nei mesi di febbraio-marzo 2016. Killer4 presenta sonorità grezze ed immediate che affondano le loro radici tanto nel grunge quanto nel punk con qualche accento stoner.

Killer4

release: novembre 2016

genere: grunge/stoner

etichetta: Sliptrick Records

link per ascoltare l’ep: https://soundcloud.com/killer4-819257599/sets/killer4-ep/s-x3Zne

Tracklist:

1. The Pain’s Inside (Just Burn And Die)

2. Run Away

3. Stretch Out Your Hand To Me

4. Border Line Girl

5. Release Me

Lineup:

Dario Caruana – Voce e Chitarra

Roberto Di Benedetto – Chitarra e cori

Alessio Mazzocchi – Basso e cori

Russell De Castro – Batteria

weblinks:

Facebook: www.facebook.com/killerfour

Instagram: https://www.instagram.com/Killer4four/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw2wo8Hvkh15ah6tNTFzJow

Contacts:

killer4four@gmail.com